大樂透第115016期開獎

中央社／ 台北15日電

大樂透第115016期今晚開獎。中獎號碼為11、06、28、03、18、25，特別號35。

春節紅包：24、41、17、28、08、29、14、43、42，春節小紅包：35。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

