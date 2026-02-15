濃霧打亂馬祖春節疏運 新台馬輪載運329名乘客

快訊

中央社／ 連江縣15日電

馬祖南北竿機場受濃霧影響，今天全日暫停起降。交通船「新台馬輪」配合疏運延後至中午12時5分開航，共載運329名乘客返回台灣本島。

連江縣政府交通旅遊局今天上午宣布，因應班機暫停起降，原定9時30分從南竿福澳港往基隆港的交通船「新台馬輪」，延後至中午12時5分開航。根據交旅局新聞資料，該船共載運329名乘客，並於傍晚6時15分抵達基隆港。

交通部航港局下午發布訊息，南竿、北竿機場今天受濃霧影響暫停起降，備妥海空聯防機制，同日晚間10時加開交通船「台馬之星」基隆往馬祖南竿航班。

連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐晚間接受中央社記者電訪表示，兩馬小三通船班受上午中國福州海事局濃霧管制影響，包括陸籍與台籍航商，南竿至中國福州琅岐港航班取消，北竿往中國福州黃岐港航班延後開航。為疏運旅客，下午加開1航次北竿往黃岐船班。全日合計載運210名乘客赴陸。

陳如嵐表示，因「新台馬輪」與「台馬之星」發揮疏運效果，以及國籍業者配合加開往黃岐的加班船，加上明天馬祖南竿機場往松山機場的部分仍有空位，若明天海運與空運皆正常，民眾應該都能返家過年，滯留馬祖機率不高。

