濃霧打亂馬祖春節疏運 新台馬輪載運329名乘客
馬祖南北竿機場受濃霧影響，今天全日暫停起降。交通船「新台馬輪」配合疏運延後至中午12時5分開航，共載運329名乘客返回台灣本島。
連江縣政府交通旅遊局今天上午宣布，因應班機暫停起降，原定9時30分從南竿福澳港往基隆港的交通船「新台馬輪」，延後至中午12時5分開航。根據交旅局新聞資料，該船共載運329名乘客，並於傍晚6時15分抵達基隆港。
交通部航港局下午發布訊息，南竿、北竿機場今天受濃霧影響暫停起降，備妥海空聯防機制，同日晚間10時加開交通船「台馬之星」基隆往馬祖南竿航班。
連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐晚間接受中央社記者電訪表示，兩馬小三通船班受上午中國福州海事局濃霧管制影響，包括陸籍與台籍航商，南竿至中國福州琅岐港航班取消，北竿往中國福州黃岐港航班延後開航。為疏運旅客，下午加開1航次北竿往黃岐船班。全日合計載運210名乘客赴陸。
陳如嵐表示，因「新台馬輪」與「台馬之星」發揮疏運效果，以及國籍業者配合加開往黃岐的加班船，加上明天馬祖南竿機場往松山機場的部分仍有空位，若明天海運與空運皆正常，民眾應該都能返家過年，滯留馬祖機率不高。
🐴金馬報喜迎新年
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。