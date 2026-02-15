北東明轉濕涼！除夕、初一鋒面通過「雨區擴大」 初四水氣再增加

明天鋒面通過、東北季風增強，北東率先轉涼且水氣增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，除夕及初一降雨範圍最大，初一至初二最冷，整天溫度約18度，初二起水氣減少，初四水氣再增加，北東降雨轉為明顯。

劉沛滕說，明天上午鋒面抵達台灣北部，北部開始轉為局部短暫陣雨，東半部也陸續轉為局部降雨的天氣，明天、初一（16、17日）桃園以北、宜蘭、花蓮降雨範圍較大，易降雨，明天鋒面通過後，東北季風增強，迎風面的基隆北海岸於明下半天可能有較大雨勢。

初二（18日）水氣減少，迎風面的基隆北海岸、大台北東側、東半部、恆春半島有降雨，但水氣已略減少；初三（19日）水氣更少，降雨範圍縮及至花東、恆春半島。

初四（20日）水氣再增多，大台北、東半部降雨略為明顯，北部山區也有降雨趨勢；初五、初六（21、22日）降雨範圍縮小，僅東半部、恆春半島有局部短暫降雨。

溫度部分，劉沛滕指出，明天鋒面通過，東北季風增強，北部率先降溫，高溫略降到20、21度，東部、中部高溫約23至27度，南部白天27至30度。由於東北季風由北往南，南北溫差大，明晚在東北季風影響下各地逐漸轉涼。

劉沛滕表示，這波東北季風最低溫落在初一、初二，北台灣整天偏涼，高溫降到18、19度，北部高溫不超過20度，中南部天氣則影響不大，大致多雲到晴，可見到陽光，白天高溫約24至26度，但日夜溫差大，早晚偏涼，初三之後溫度再回溫。

另外，劉沛滕提及，中部以北今晚需要留意濃霧影響至明天清晨、上午，南部明清晨也要留意起霧狀況，氣象署持續對馬祖發布濃霧特報，金門明上午也要留意濃霧影響。 明天鋒面通過、東北季風增強，北東率先轉涼且水氣增加，除夕及初一降雨範圍最大，初一至初二最冷，整天溫度約18度。圖／中央氣象署提供