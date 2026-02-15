除夕國道9路段易塞「國5南下恐堵5小時」 增開37處路肩疏導
明天就是除夕，國道預期仍有返鄉車潮，南下交通量為平常的1.1倍，交通部高公局預估，國道將有包含國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、國5南港系統-頭城等9處易塞路段，國5南下路段預估可能連塞5小時；另外，明天國道實施疏導措施，包含單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
今日小年夜下午國道還有一波車潮，壅塞路段包括國1南向湖口服務區至新竹、國3南向新竹系統至香山，其餘路段大致順暢。
國道今下午發生3起小客車追撞事故，下午2時34分，國3南向194.4公里處2輛小客車追撞，占用外車道，造成後方車流回堵3公里；下午2時52分，於國3南向霧峰入口處發生7輛小客車追撞事故，後方車流回堵1公里；下午3時48分，於國1高架南向70.4公里處發生1大客車及2輛小客車追撞，後方車流回堵1公里。
明天為除夕，高公局預期仍有返鄉車潮，國道交通量為92百萬車公里，與平日年平均93百萬車公里相近，其中南向交通量可達53百萬車公里，是平日年平均的1.1倍。
高公局預判，明日有9處重點壅塞路段，包含國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武至左營端。
高公局建議，南向用路人可下午時段出發，節省行車時間。另外，明日除夕國道實施疏導措施，包含單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
