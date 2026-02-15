除夕北東轉雨轉涼 金馬、西半部留意局部霧

快訊

中央社／ 台北15日電

氣象署表示，明天除夕鋒面通過，桃園以北及宜蘭、花蓮地區轉為有局部短暫雨；東北季風增強，北台灣明天白天氣溫較今天明顯下降；明天清晨上午前金馬、西半部留意局部霧。

中央氣象署表示，明天除夕鋒面通過，桃園以北及宜蘭、花蓮地區轉為有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春半島也有零星短暫雨的機率，中南部地區為多雲到晴的天氣。

氣象署說，明天清晨各地低溫約攝氏16至21度，鋒面過後，東北季風增強，北台灣白天氣溫較今天明顯下降，北部高溫約20至22度，東半部及中部地區高溫約23至27度，南部地區高溫仍有26至30度。入夜後，中部以北及宜蘭地區只有15至17度，南部及花東16至19度，風吹比較涼，請多加件衣物防風保暖。

離島天氣部分，澎湖多雲時晴，18至23度；金門多雲，13至21度；馬祖陰時多雲短暫雨，10至14度。

能見度方面，氣象署表示，金門、馬祖於明天上午前，中部以北地區於今天夜裡至明天上午間，南部地區於明天清晨時段，容易有低雲或局部霧影響能見度，請注意交通路況安全，留意往返金、馬航班資訊。

此外，明天東北風增強，台南以北、台東及綠島、澎湖、馬祖局部地區陸續有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，氣象署提醒民眾注意。

此外，今天雲量少，各地低溫約14到19度，新竹關西有11.2度低溫出現；白天溫暖日夜溫差大，各地高溫25至31度，其中最高溫是台南市玉井的33.7度；各地天氣為晴到多雲，僅花東地區及恆春半島有零星降雨。

環境部空氣品質預報資訊則顯示，明天鋒面通過及東北季風增強影響，環境風場轉為東北風，中部以北迎風面擴散條件稍轉好，中南部污染物稍易累積。

資料顯示，明天清晨南部地區、上午金門、馬祖及夜晚至上午中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南以南短時間可能達橘色提醒等級。

氣象署表示，明天除夕鋒面通過，桃園以北及宜蘭、花蓮地區轉為有局部短暫雨。圖／中央氣象署提供
