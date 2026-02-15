國道3起事故排除 高公局建議除夕用路人下午出發

春節連假第2天，高公局今天表示，3起國道事故已排除，截至下午5時，今日交通量仍在預期範圍內，預估明天除夕國道交通量與平日年平均相近，建議南向用路人下午出發。

根據交通部高速公路局新聞稿，下午國道壅塞路段包括國1南向湖口服務區至新竹；國3南向新竹系統至香山，其餘路段均能維持行車順暢。截至下午5時，國道交通量為70.2百萬車公里，預估今日交通量為102百萬車公里，仍在預期範圍。

今天國道事故包含下午14時34分國3南向194.4公里處發生2輛小客車追撞並占用外車道、下午14時52分國3南向霧峰入口處發生7輛小客車追撞並占用匝道內車道、下午15時48分國1高架南向70.4公里處發生1大客車及2輛小客車追撞並占用內線車道，3起事故均已排除。

明天為除夕，高公局預估國道交通量為92百萬車公里與平日年平均（93百萬車公里）相近，其中南向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.1倍。

高公局預估明天重點壅塞路段包含南（東）向的國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。北（西）向國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武至左營端。

高公局建議明天南向用路人下午出發，可節省行車時間，並呼籲民眾務必檢查車況並養足精神，繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，喝酒不開車，平安回到家，另雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。