「肚臍塞酸梅」止暈有效？ 中醫授4招防春節塞車夢魘

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
暈車的原因是平衡感失調，中醫師建議，平時就應注重脾胃保養，若乘車不舒服可按摩「內關穴」緩解不適；示意圖。(圖／123RF)
春節返鄉或出遊，最怕國道大塞車，長時間走走停停，頻繁煞車、加速與晃動，容易誘發「動暈症」，暈車壞了連假出遊興致。有些人會在肚臍上放一顆酸梅然後用透氣膠帶固定，或是口含生薑、吃薄荷片緩解症狀。

中醫師沈俐伶表示，長時間塞車與山路路況常讓「暈車族」苦不堪言，其原因是身體對晃動所產生的一種反應，大腦和眼睛對「收到的訊息」不一致，出現頭暈、惡心、冷汗直流、臉色蒼白，或是有頭痛現象等。

中醫觀點認為，「脾胃氣機不順」的人，比較容易發生暈車；而交通工具行進或搖晃時，人體氣血無法順暢運行，也容易暈車不適。沈俐伶指出，暈車的成因還包括，臟腑功能衰退、睡眠不足、過度疲勞、進食過多油膩食物等。

沈俐伶說，平時就應注重脾胃保養，少吃生冷、油膩、重口味食物，避免增加脾胃負擔。行前除了服用暈車藥，還可以透過四大中醫防暈妙招，擺脫暈車困擾。

1.按摩「內關穴」

內關穴是緩解惡心、嘔吐的黃金穴道，能有效調理氣機。可將手攤平，掌心向上，在手腕橫紋上方約三指寬（兩筋之間）的位置。以大拇指指腹揉按，每次按壓3至5秒，持續5至10分鐘，能有效緩解因暈車的惡心、頭暈與心悸感。

2.含「酸梅」止嘔

暈車時往往會感覺胃酸分泌增加，產生強烈的惡心感。吃酸梅能生津止渴，且其酸味能中和胃部的不適感，讓人感覺比較舒服，是隨身攜帶的防暈利器。

3.開窗透氣

車內封閉空間的特殊氣味常會加重暈車感，加上空氣悶熱、高濃度二氧化碳等，加劇暈車不適。行車中適時開啟車窗，保持空氣流通，新鮮的氧氣與流動的風，有助於減緩眩暈與悶塞感。

4.避免看手機

行駛中的晃動會持續刺激前庭器官，是誘發暈車的主因。當眼睛聚焦在近距離的螢幕上，大腦接收到的視覺資訊與身體感受到的物理位移不符，便會引發嚴重嘔吐感，建議在車內應盡量遠望或閉目養神。

脾胃 中醫 塞車

