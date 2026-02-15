省道3路段驚見車潮壅塞情況 國道東部疏運還有85％空位

今天截至下午3時，台65線土城路段南向銜接國道3號、台74線大里至霧峰路段東向，以及台74線成功至快官路段西向出現短暫車多壅塞情況，交通部公路局表示，明天是除夕，預估午8時至12時，省道路段會出現返鄉車潮。

公路局表示，今天是春節連假第2天，也是小年夜，截至下午3點，台65線土城路段南向銜接國道3號、台74線大里至霧峰路段東向，以及台74線成功至快官路段西向出現短暫車多壅塞之情況，其餘路段車流大致順暢。

公路局表示，明日是除夕，預估上午8時至12時，省道路段會出現返鄉車潮，建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

國道客運部分，公路局為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能，視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。

今（15）日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2173班次，疏運3萬2462人；東部國道客運路線共計行駛560班次，疏運7317人。

公路局表示，依據目前預售情形，西部國道客運尚有62%空位，東部國道客運尚有85%空位。本次春節連續假期，推出88條國道客運享原票價6折之優惠措施，如有返鄉旅運需求之民眾建議搭乘公共運輸。