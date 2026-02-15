怕急診沒床？ 台大、北榮、長庚祭出「鐵腕政策」分散人流

為避免「醫院急診壅塞、滿到走廊大廳」景象重現，衛福部今年挹注16億鼓勵診所開診，分流急診就醫人潮。今天是小年夜，返鄉人潮湧現，各大醫院急診狀況雖然忙碌，但還沒有嚴重壅塞情形，台大、北榮、長庚皆表示，一切都在控制範圍內。

台大醫院急診醫學部主任張維典說，福利部每天都在監測急救責任醫院的急診留觀、待床人數及加護病房空床數，目前收床都按照原來進度，今天尚有60多位候床。昨天已經收了不少，比平日還多，收治病患大多是都心血管急症、膽道阻塞、肺炎、血液腫瘤疾病等，病人種類多樣化，複雜度也比較高。

張維典指出，有些肺炎、泌尿道感染、蜂窩性組織炎的病人在急診時，會盡量使用門診靜脈抗生素治療（OPAT），或是出院後轉OPAT，若患者病情惡化，需隨時轉為住院治療。台大醫院自114年8月起已於急診開始執行OPAT計畫，希望有效縮短病人住院天數並降低院內感染風險。

台北榮總院長陳威明表示，床位都沒有問題，目前滯留48小時的病人只有1位，滯留率1.28%，數字很低，預期是控制在6%以內。今年的春節連假第一天沒有異狀，而且比去年還好。而且即使是留在急診留觀的病人，也會給予完整的醫療照護，提升住院後的連續性照顧。

陳威明說，醫院的空間很大，急診室還有12間加護病房，設備非常完整，如果有重症的病人送進來，就算樓上的加護病房沒有床，一樣可以在急診室得到最好的照顧，小年夜當天上午的留觀病人數只有21人，下午粗估應該剩下不到10個，有效控制急診病人滯留48小時的比例。

陳威明強調，數個月前已經啟動防止春節急診壅塞的計畫，甚至實際演練，「公床」新制，讓同質性高的科別可靈活跨科簽床、互相支援。公床是萬不得已的作法，如果真的壅塞特別嚴重才會動用公床。另外，北榮不刻意追求「急診清零」，因為過度將病人送上病房，恐加重護理負擔。

林口長庚副院長邱政洵表示，醫院特別成立春節應變計畫，醫師、醫療照護人員都會輪休，但醫療服務不中斷，每天都會注意急診待床情況。以小年夜的代人床數為例，是平常的一半以下，大約50位左右。如果病人狀況穩定就可以降轉或至基層診所接續治療，讓病患能就近獲得照護。

邱政洵觀察，近日天氣不錯，流感趨勢比較緩和，包括諾羅病毒、呼吸道融合病毒也都沒有大爆發。醫院本身也做了很多努力，優化急診滯留率，以及加開春節特別門診，慎防急診壅塞今年再度重演。民眾走春、親友團聚也要注意公共衛生，有任何不適可善用「假日輕急症中心」（UCC）服務。