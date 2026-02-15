濃霧擾小年夜離島春節疏運 海運聯防增開「基隆-馬祖」台馬之星
今天是春節連假第2天，受到濃霧影響，小年夜離島春節疏運受到影響，馬祖南竿、北竿機場航班暫停起降，預估有18架次受到影響，海運啟動聯防，交通部航港局宣布，今晚增開「基隆-馬祖」台馬之星船班，尚有空位可多加利用。
受到濃霧影響，今天清晨起，南、北竿機場航班暫停起降，根據馬祖航空站官網公告，今早至傍晚約有18架次取消或受影響。
航港局表示，馬祖機場今（15日）受濃霧影響暫停起降，航港局已備妥海空聯防機制，2月15日晚間10時，台馬之星由基隆往馬祖船班尚有餘位，建議有需要民眾轉往搭乘，並可至馬祖海上交通訂位購票系統訂票及查詢。
🐴金馬報喜迎新年
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。