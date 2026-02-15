濃霧擾小年夜離島春節疏運 海運聯防增開「基隆-馬祖」台馬之星

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚間9時30分南竿開往基隆的「台馬之星」還有40個座位可供民眾返台，明早的「新台馬輪」返台船班也尚有50個座位。本報資料照片
今天是春節連假第2天，受到濃霧影響，小年夜離島春節疏運受到影響，馬祖南竿、北竿機場航班暫停起降，預估有18架次受到影響，海運啟動聯防，交通部航港局宣布，今晚增開「基隆-馬祖」台馬之星船班，尚有空位可多加利用。

受到濃霧影響，今天清晨起，南、北竿機場航班暫停起降，根據馬祖航空站官網公告，今早至傍晚約有18架次取消或受影響。

航港局表示，馬祖機場今（15日）受濃霧影響暫停起降，航港局已備妥海空聯防機制，2月15日晚間10時，台馬之星由基隆往馬祖船班尚有餘位，建議有需要民眾轉往搭乘，並可至馬祖海上交通訂位購票系統訂票及查詢。

