台鐵補票不再限現金付費 3月2日開放信用卡、多元支付

手機多元支付愈來愈普及，許多人出門都不帶現金，去年12月台鐵列車長發現列車上有名乘客需現金補票，遭該乘客批評台鐵不夠人性化，未提供多元支付。對此，台鐵公司表示，為提升旅客服務品質，從3月2日起補票除現金外，也開放信用卡及11種多元支付方式，便利乘客付款選擇。

去年12月一名女乘客使用信用卡刷卡入站，並越級搭乘自強號，列車長發現後要求該名女乘客現金補票119元，該乘客疑似惱羞，痛批列車長且直指其刁難，她身上僅有信用卡卻被要求現金補票，甚至大聲怒斥「誰身上會帶這麼多現金」，是台鐵不夠人性化，未提供多元支付。

對此，台鐵公司說明，台鐵車站辦理旅客補票僅限以現金支付，為提升旅客服務品質及全面升級車站票務服務，自農曆年後3月2日起，不論是售票窗口、檢收票口及列車補票，除現金外，也開放悠遊卡、信用卡，以及Apple Pay、Google Pay、Line Pay、悠遊付、街口支付等11種多元支付方式。

台鐵表示，過去早已安排優化、提升數位化服務，由於多元支付涉及金流檢測，原訂定去年上路，但測試時間較長，因此決議農曆年後正式實施，盼舒緩補票大排長龍等候時間，也讓民眾搭車補票更加快速順暢。

高鐵部分，在多元支付方面早已推行相關措施，高鐵列車上進行補票、車上推車販售，以及車站便當櫃台服務，均可使用VISA、MasterCard、JCB及銀聯等信用卡刷卡支付；此外，也支援悠遊卡與一卡通購買推車商品及高鐵便當。