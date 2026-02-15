快訊

年終入帳只爽5分鐘！35歲工程師嘆「空虛」：科技業像圍城

台南安南工地意外…60歲男疑遭廢棄物砸傷頭破血流 搶救後傷重不治

台美貿易協定簽署完成 鄭麗君：持續溝通盼社會與國會共同支持

台鐵補票不再限現金付費 3月2日開放信用卡、多元支付

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為提升旅客服務品質，台鐵從3月2日起補票除現金外，也開放悠遊卡、信用卡及11種多元支付方式，便利乘客付款選擇。圖為農曆春節連續假期間，台北車站湧現攜家帶眷的返鄉人潮。記者許正宏／攝影
為提升旅客服務品質，台鐵從3月2日起補票除現金外，也開放悠遊卡、信用卡及11種多元支付方式，便利乘客付款選擇。圖為農曆春節連續假期間，台北車站湧現攜家帶眷的返鄉人潮。記者許正宏／攝影

手機多元支付愈來愈普及，許多人出門都不帶現金，去年12月台鐵列車長發現列車上有名乘客需現金補票，遭該乘客批評台鐵不夠人性化，未提供多元支付。對此，台鐵公司表示，為提升旅客服務品質，從3月2日起補票除現金外，也開放信用卡及11種多元支付方式，便利乘客付款選擇。

去年12月一名女乘客使用信用卡刷卡入站，並越級搭乘自強號，列車長發現後要求該名女乘客現金補票119元，該乘客疑似惱羞，痛批列車長且直指其刁難，她身上僅有信用卡卻被要求現金補票，甚至大聲怒斥「誰身上會帶這麼多現金」，是台鐵不夠人性化，未提供多元支付。

對此，台鐵公司說明，台鐵車站辦理旅客補票僅限以現金支付，為提升旅客服務品質及全面升級車站票務服務，自農曆年後3月2日起，不論是售票窗口、檢收票口及列車補票，除現金外，也開放悠遊卡、信用卡，以及Apple Pay、Google Pay、Line Pay、悠遊付、街口支付等11種多元支付方式。

台鐵表示，過去早已安排優化、提升數位化服務，由於多元支付涉及金流檢測，原訂定去年上路，但測試時間較長，因此決議農曆年後正式實施，盼舒緩補票大排長龍等候時間，也讓民眾搭車補票更加快速順暢。

高鐵部分，在多元支付方面早已推行相關措施，高鐵列車上進行補票、車上推車販售，以及車站便當櫃台服務，均可使用VISA、MasterCard、JCB及銀聯等信用卡刷卡支付；此外，也支援悠遊卡與一卡通購買推車商品及高鐵便當。

台鐵 信用

延伸閱讀

調解紛爭之道 黃柄縉：司法的溫度來自用心對待解開心結

獨／這功能注意！他撿「有悠遊卡電子錢包」信用卡 半年狂刷加值333次26萬

電子支付排名洗牌！ LINE Pay Money上線首月擠進前五

「Momo雲端發票中4千」？他收郵件險被騙 揪5疑點籲當心

相關新聞

彩蝶飛舞帶財 花蓮男子刮中百萬 直呼「老天送來救命錢」

花蓮一名中年男子前往彩券行買刮刮樂彩券，一隻黃金彩蝶不偏不倚的停在一張彩券上，他用手揮也揮不走，男子覺得這是轉運的訊號，...

春節連假第2天湧車潮 小年夜「4地雷易壅塞路段」曝光

今天是春節連假第2天，也是小年夜，預估陸續湧現返鄉車潮，易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台64線接國3中和...

挑「看不順眼」的彩券下手 男子幸運刮中100萬元

春節期間許多民眾會買刮刮樂試手氣，一位民眾在挑選刮刮樂彩券時，相中一張「看不順眼」的「2000萬超級紅包」彩券，決定買來...

藍39公車椅背髒...乘客怨「第五線城市？」業者先清潔上漆 將換成電動公車

光華巴士藍39線公車等座椅老化髒汙，遭人質疑是第四、五線城市的公車嗎？業者日前表示，老舊公車將陸續換成電動公車，但因充電...

國5台北往宜蘭估將出現車流 高公局：下午3時前車速恐降至40公里以下

今天是小年夜，春節連假第二天。高速公路局路況預報員蘇家婷上午指出，今天以南下車流為主，目前國道北、中、南區車況大致正常，...

搭機別穿T恤、牛仔褲！空服員、醫師警告：緊急時刻保命關鍵

出國旅遊登機前，許多人習慣穿上輕便的T-shirt，但這份「舒適感」可能在緊急時刻吃盡苦頭。近日，一名資深空服...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。