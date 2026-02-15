台鐵補票不再限現金付費 3月2日開放信用卡、多元支付
手機多元支付愈來愈普及，許多人出門都不帶現金，去年12月台鐵列車長發現列車上有名乘客需現金補票，遭該乘客批評台鐵不夠人性化，未提供多元支付。對此，台鐵公司表示，為提升旅客服務品質，從3月2日起補票除現金外，也開放信用卡及11種多元支付方式，便利乘客付款選擇。
去年12月一名女乘客使用信用卡刷卡入站，並越級搭乘自強號，列車長發現後要求該名女乘客現金補票119元，該乘客疑似惱羞，痛批列車長且直指其刁難，她身上僅有信用卡卻被要求現金補票，甚至大聲怒斥「誰身上會帶這麼多現金」，是台鐵不夠人性化，未提供多元支付。
對此，台鐵公司說明，台鐵車站辦理旅客補票僅限以現金支付，為提升旅客服務品質及全面升級車站票務服務，自農曆年後3月2日起，不論是售票窗口、檢收票口及列車補票，除現金外，也開放悠遊卡、信用卡，以及Apple Pay、Google Pay、Line Pay、悠遊付、街口支付等11種多元支付方式。
台鐵表示，過去早已安排優化、提升數位化服務，由於多元支付涉及金流檢測，原訂定去年上路，但測試時間較長，因此決議農曆年後正式實施，盼舒緩補票大排長龍等候時間，也讓民眾搭車補票更加快速順暢。
高鐵部分，在多元支付方面早已推行相關措施，高鐵列車上進行補票、車上推車販售，以及車站便當櫃台服務，均可使用VISA、MasterCard、JCB及銀聯等信用卡刷卡支付；此外，也支援悠遊卡與一卡通購買推車商品及高鐵便當。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。