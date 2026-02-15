彩蝶飛舞帶財 花蓮男子刮中百萬 直呼「老天送來救命錢」

花蓮一名中年男子前往彩券行買刮刮樂彩券，一隻黃金彩蝶不偏不倚的停在一張彩券上，他用手揮也揮不走，男子覺得這是轉運的訊號，就買了那張彩券，想不到幸運刮中100萬元。男子喜極而泣告訴老闆，「去年受水災之苦，家園損失很多，這筆錢簡直是老天送來的救命錢。」

花蓮縣光復鄉大華村中山路二段258號1樓的「上億行彩券行」老闆余小姐轉述，當天下午突然有隻金黃色彩蝶頂著陽光飛入店內，在櫃檯前翩翩起舞，好像有目標似地降落在「2000萬超級紅包」的展示區上，就在此時，一位剛走進店裡的中年男子正好與停在刮刮樂上的彩蝶「對上眼」，他靠近時，那隻蝴蝶不但沒飛走，反而拍了拍翅膀，他當下買了彩蝶停住的那張刮刮樂，想不到就幸運刮中100萬元，這位幸運中年男子喜極而泣的向老闆表示，「去年受水災之苦，家園損失很多，現在有這筆錢簡直是老天送來的救命錢」。