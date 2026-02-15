快訊

路邊撿到「又臭又跩的禿毛醜浪犬」 細心照顧一年後讓所有人吃驚

好奇同事年終…彰化農會員工「私查36筆帳戶」還討論 遭檢舉送辦

宜蘭包裹爆炸害2傷！犯嫌背景曝光 警：有能力製作爆裂物

聽新聞
0:00 / 0:00

彩蝶飛舞帶財 花蓮男子刮中百萬 直呼「老天送來救命錢」

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
花蓮一名中年男子幸運刮中100萬元。男子喜極而泣告訴老闆，「去年受水災之苦，家園損失很多，這筆錢簡直是老天送來的救命錢」。圖／本報資料照片
花蓮一名中年男子幸運刮中100萬元。男子喜極而泣告訴老闆，「去年受水災之苦，家園損失很多，這筆錢簡直是老天送來的救命錢」。圖／本報資料照片

花蓮一名中年男子前往彩券行刮刮樂彩券，一隻黃金彩蝶不偏不倚的停在一張彩券上，他用手揮也揮不走，男子覺得這是轉運的訊號，就買了那張彩券，想不到幸運刮中100萬元。男子喜極而泣告訴老闆，「去年受水災之苦，家園損失很多，這筆錢簡直是老天送來的救命錢。」

花蓮縣光復鄉大華村中山路二段258號1樓的「上億行彩券行」老闆余小姐轉述，當天下午突然有隻金黃色彩蝶頂著陽光飛入店內，在櫃檯前翩翩起舞，好像有目標似地降落在「2000萬超級紅包」的展示區上，就在此時，一位剛走進店裡的中年男子正好與停在刮刮樂上的彩蝶「對上眼」，他靠近時，那隻蝴蝶不但沒飛走，反而拍了拍翅膀，他當下買了彩蝶停住的那張刮刮樂，想不到就幸運刮中100萬元，這位幸運中年男子喜極而泣的向老闆表示，「去年受水災之苦，家園損失很多，現在有這筆錢簡直是老天送來的救命錢」。

彩券行 刮刮樂 中年

延伸閱讀

歷經環差與考古停工 花蓮縣道193線北段春節前通車

觀光人潮、承銷商採購量減少 花蓮春節前菜價跌2成

影／黑貓報恩！台中男子寒天救下浪貓 進彩券行竟刮中100萬刮刮樂

過年不買刮刮樂了！網推改買「它」賭未來：明年會感謝今年的自己

相關新聞

彩蝶飛舞帶財 花蓮男子刮中百萬 直呼「老天送來救命錢」

花蓮一名中年男子前往彩券行買刮刮樂彩券，一隻黃金彩蝶不偏不倚的停在一張彩券上，他用手揮也揮不走，男子覺得這是轉運的訊號，...

春節連假第2天湧車潮 小年夜「4地雷易壅塞路段」曝光

今天是春節連假第2天，也是小年夜，預估陸續湧現返鄉車潮，易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台64線接國3中和...

挑「看不順眼」的彩券下手 男子幸運刮中100萬元

春節期間許多民眾會買刮刮樂試手氣，一位民眾在挑選刮刮樂彩券時，相中一張「看不順眼」的「2000萬超級紅包」彩券，決定買來...

藍39公車椅背髒...乘客怨「第五線城市？」業者先清潔上漆 將換成電動公車

光華巴士藍39線公車等座椅老化髒汙，遭人質疑是第四、五線城市的公車嗎？業者日前表示，老舊公車將陸續換成電動公車，但因充電...

國5台北往宜蘭估將出現車流 高公局：下午3時前車速恐降至40公里以下

今天是小年夜，春節連假第二天。高速公路局路況預報員蘇家婷上午指出，今天以南下車流為主，目前國道北、中、南區車況大致正常，...

搭機別穿T恤、牛仔褲！空服員、醫師警告：緊急時刻保命關鍵

出國旅遊登機前，許多人習慣穿上輕便的T-shirt，但這份「舒適感」可能在緊急時刻吃盡苦頭。近日，一名資深空服...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。