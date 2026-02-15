讓廢棄豆渣走上餐桌 大房豆干黃靖雅顛覆傳統迎新商機

快訊

中央社／ 台北15日電
大房豆干以「豆渣循環Ｘ跨域創新」為題參與經濟部「2025地方特色產業創意大賽」，榮獲優勝，以及總價值新台幣200萬元的行銷推廣及輔導資源。（大房豆干提供）中央社記者曾筠庭傳真　115年2月15日 中央通訊社
一桶桶浸泡的黃豆等待研磨成漿，這是桃園大溪老字號「大房豆干」第五代黃靖雅每天的工作內容，不過令她苦惱的並非繁忙日常，而是黃豆研磨成漿產生的副產物「豆渣」。隨著環保成本持續上揚，大房豆干每年處理廢棄豆渣費用接近新台幣2億元。

高昂處理費用促使黃靖雅思考，除了將豆渣廢棄之外，還能有何種選項，她與家族成員討論後，決定轉換思維，投入研發，將廢棄豆渣轉身成為可端上餐桌的新食品。

去年，大房豆干提出「豆渣循環Ｘ跨域創新」方案，參與經濟部舉辦「2025地方特色產業創意大賽」，並從824組參賽者中脫穎而出，成為全台9組優勝團隊中唯一的北部業者。

黃靖雅接受中央社專訪表示，大房豆干每日生產過程中產生的豆渣量高達80公噸，長期以來多半作為飼料或付費清運處理，經濟價值有限，且豆渣含水量高，若未即時處理，容易發酸、發臭，增加人力、運輸與環境負擔。

她指出，近年傳統豆干產業面臨三大結構性挑戰，首先是原料、人力與運輸成本持續攀升；其次是環保與法規要求日益嚴格，廢棄物不再能「丟掉就好」，必須負擔實質成本；第三是消費市場快速變化，年輕世代更重視健康、永續與品牌故事，若未即時轉型，傳統產業業者容易被市場邊緣化。

從廢棄物到食品原料　豆渣再造翻轉營運思維

為解決豆渣問題，黃靖雅近2年帶領大房食品積極投入研發，將豆渣重新設計為食品原料，陸續開發出豆粕餅乾、能量棒等產品，過去也曾嘗試製作珍珠加入手搖飲，或應用於麵條、麵包中。她表示，透過這些產品，每天可減少約3至4成豆渣清運量，對傳統業者而言相當可觀。

「最大的改變不只是成本，而是思維的轉換」。黃靖雅說，當業者不再把豆渣視為廢棄物，而是可以被設計、被開發的原料，不僅降低清運支出，也從原有的生產模式中創造出新的產品線與營收可能。

為了讓豆渣重新回到食品製程，大房豆干也調整產線與設備。黃靖雅說，工廠在製程上新增分流與乾燥裝置，確保豆渣在新鮮、安全狀態下進入再製流程，並以食品原料的標準進行控管，加強微生物、含水率與保存穩定性等檢測，所有流程均依循現行食品法規。

她坦言，轉型初期的投入相當可觀，包含成立研發部門、增加近10名員工、拉長試產與測試時間，以及設備調整，短期內確實增加營運成本，但隨著流程穩定與標準化，長期有助於降低營運風險，也能培養團隊跨產品線的研發能力。

市場教育與制度支持　打造可複製的永續模式

談到創意來源，黃靖雅表示，留學美國期間曾接觸到許多食品再利用案例，返台後開始思考本身富含蛋白質與膳食纖維的豆渣，「為什麼不能回到餐桌」。黃豆在製作成豆漿的過程中，僅約3成可以當作成品，其餘7成都變成豆渣，資源浪費相當可惜。

在研發過程中，黃靖雅也主動向外交流，除與家族溝通外，亦與日本豆類業者交流副產物利用與加工經驗。她表示，目前豆渣升級仍在研發階段，未來將依不同地區與年齡層推出多元產品，並評估外銷市場，包含與日本業者討論推出豆粕蛋糕，未來將以亞洲市場為主要推廣方向。

展望未來，黃靖雅表示，將持續透過政府資源投入製程與設備優化，讓再利用食品完整融入現有的生產線，並開發更多元產品，回應消費者對健康與機能性的需求，同時透過品牌溝通，持續向市場說明豆渣背後的製程與理念。

