快訊

傳關鍵晶片條文未納入台美貿易協定 國民黨團：若為真就是黑箱談判

春節連假第2天湧車潮 小年夜「4地雷易壅塞路段」曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

新春探台鐵私房點 北迴石城站眺龜山島、南迴太麻里藏櫻木花道平交道

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
改建後太麻里站新增觀景台可眺望太平洋日出，旁邊還有與「灌籃高手」櫻木花道平交道相似的平交道景點。圖／台鐵提供
改建後太麻里站新增觀景台可眺望太平洋日出，旁邊還有與「灌籃高手」櫻木花道平交道相似的平交道景點。圖／台鐵提供

今天是連假第2天，也是小年夜，為提供旅客更便捷的服務，台鐵除加開北花班次，台鐵公司也推薦幾個宜花東私房觀光景點，像是搭車到北迴線「全台鐵路最東端」的石城站遠眺龜山島，另南迴線的太麻里站是觀賞日出有名景點，旁還有與「灌籃高手」平交道相似的景點而遠近馳名。

台鐵表示，春節連假期間旅客若喜歡鐵道小站風情，可參考知名作家劉克襄「小站也有遠方」搭著區間車拜訪小站，下車走出站外一覽未知的風光，像是北迴線上有「全台鐵路最東端」之稱的石城站，在石城站可以遠眺龜山島，天氣好時還能搭船遊龜山島一圈。

沿著石城站搭區間車往南，經過大里、龜山站、外澳等站，每站皆有獨特的風貌；若是想尋訪電影或電視劇的畫面，也可參考「悲情城市」最後一幕，在大里站月台上留下剪影。

如欲體驗縱谷風光，台鐵建議，花東鐵路沿線車站可讓旅客感受原始自然的地景地貌，像是只有區間車停靠的大富站（原名大和車站），車站因人口外移而日漸沒落，在去年底經過地方社區改造，站內重新規畫布置，旅客下車後如同走進時光隧道般，所見皆是大富的歷史痕跡。

若搭乘新自強號、可在「花東新車站運動」首個完成改建的關山站下車，關山舊站距離新站不到百米距離，是東線鐵路唯一新舊車站同存的特色車站，站前的特色便當店與池上便當同樣遠近馳名。

想來趟低碳漫遊、也可租輛鐵馬往關山環鎮自行車道，享受真正「慢活悠閒」的自行車慢旅趣以及早春的天光。

再往南走，南迴線上的太麻里站是觀賞日出有名的景點，旁邊的平交道因富有漫畫「灌籃高手」中櫻木花道平交道的味道而遠近馳名，太麻里站在去年進行美學工程改造，新增了觀景台，旅客可以站在山的這端，站前的路筆直直通大海，曙光出來時好似伸手即可握住新年新希望。

關山新站。圖／台鐵提供
關山新站。圖／台鐵提供
從「最東端車站」石城站可遠眺龜山島。圖／台鐵提供
從「最東端車站」石城站可遠眺龜山島。圖／台鐵提供
關山舊站。圖／台鐵提供
關山舊站。圖／台鐵提供
改建後太麻里站新增觀景台可眺望太平洋日出。圖／台鐵提供
改建後太麻里站新增觀景台可眺望太平洋日出。圖／台鐵提供
「最東端車站」石城站。圖／台鐵提供
「最東端車站」石城站。圖／台鐵提供

台鐵 觀光景點

延伸閱讀

不忍心讓鄉親再等待！卓榮泰宣布：過年前核定宜蘭鐵路高架建設

台鐵2元老級區間車將淘汰 新一代支線主力車DR3200型首輛列車7月亮相

性交易佯想「保存影像」卻轉賣創意私房等論壇 他得賠女子80萬

台中新社健行賞櫻花2/7登場 還可聽歌、抽iPhone 17

相關新聞

春節連假第2天湧車潮 小年夜「4地雷易壅塞路段」曝光

今天是春節連假第2天，也是小年夜，預估陸續湧現返鄉車潮，易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台64線接國3中和...

挑「看不順眼」的彩券下手 男子幸運刮中100萬元

春節期間許多民眾會買刮刮樂試手氣，一位民眾在挑選刮刮樂彩券時，相中一張「看不順眼」的「2000萬超級紅包」彩券，決定買來...

藍39公車椅背髒...乘客怨「第五線城市？」業者先清潔上漆 將換成電動公車

光華巴士藍39線公車等座椅老化髒汙，遭人質疑是第四、五線城市的公車嗎？業者日前表示，老舊公車將陸續換成電動公車，但因充電...

國5台北往宜蘭估將出現車流 高公局：下午3時前車速恐降至40公里以下

今天是小年夜，春節連假第二天。高速公路局路況預報員蘇家婷上午指出，今天以南下車流為主，目前國道北、中、南區車況大致正常，...

今逾30度！ 吳德榮：明除夕中午起北台轉雨濕冷

今天是小年夜，把握好天氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http:...

搭機別穿T恤、牛仔褲！空服員、醫師警告：緊急時刻保命關鍵

出國旅遊登機前，許多人習慣穿上輕便的T-shirt，但這份「舒適感」可能在緊急時刻吃盡苦頭。近日，一名資深空服...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。