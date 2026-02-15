新春探台鐵私房點 北迴石城站眺龜山島、南迴太麻里藏櫻木花道平交道

今天是連假第2天，也是小年夜，為提供旅客更便捷的服務，台鐵除加開北花班次，台鐵公司也推薦幾個宜花東私房觀光景點，像是搭車到北迴線「全台鐵路最東端」的石城站遠眺龜山島，另南迴線的太麻里站是觀賞日出有名景點，旁還有與「灌籃高手」平交道相似的景點而遠近馳名。

台鐵表示，春節連假期間旅客若喜歡鐵道小站風情，可參考知名作家劉克襄「小站也有遠方」搭著區間車拜訪小站，下車走出站外一覽未知的風光，像是北迴線上有「全台鐵路最東端」之稱的石城站，在石城站可以遠眺龜山島，天氣好時還能搭船遊龜山島一圈。

沿著石城站搭區間車往南，經過大里、龜山站、外澳等站，每站皆有獨特的風貌；若是想尋訪電影或電視劇的畫面，也可參考「悲情城市」最後一幕，在大里站月台上留下剪影。

如欲體驗縱谷風光，台鐵建議，花東鐵路沿線車站可讓旅客感受原始自然的地景地貌，像是只有區間車停靠的大富站（原名大和車站），車站因人口外移而日漸沒落，在去年底經過地方社區改造，站內重新規畫布置，旅客下車後如同走進時光隧道般，所見皆是大富的歷史痕跡。

若搭乘新自強號、可在「花東新車站運動」首個完成改建的關山站下車，關山舊站距離新站不到百米距離，是東線鐵路唯一新舊車站同存的特色車站，站前的特色便當店與池上便當同樣遠近馳名。

想來趟低碳漫遊、也可租輛鐵馬往關山環鎮自行車道，享受真正「慢活悠閒」的自行車慢旅趣以及早春的天光。

再往南走，南迴線上的太麻里站是觀賞日出有名的景點，旁邊的平交道因富有漫畫「灌籃高手」中櫻木花道平交道的味道而遠近馳名，太麻里站在去年進行美學工程改造，新增了觀景台，旅客可以站在山的這端，站前的路筆直直通大海，曙光出來時好似伸手即可握住新年新希望。 關山新站。圖／台鐵提供 從「最東端車站」石城站可遠眺龜山島。圖／台鐵提供 關山舊站。圖／台鐵提供 改建後太麻里站新增觀景台可眺望太平洋日出。圖／台鐵提供 「最東端車站」石城站。圖／台鐵提供