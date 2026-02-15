發呆不是不專心！研究證實：兩項壞習慣其實是高智商的體現

在講求效率的現代職場，如果突然盯著窗外發呆，或是對著電腦螢幕小聲碎碎念，容易被主管或同事貼上「不專心」、「神經質」的標籤。大多數人認為，這些行為代表了意志力薄弱或認知能力下降，但美媒「psychologytoday」報導指出，這些看似討人厭的壞習慣，其實是高智商的體現。

心理學博士馬克·特拉弗斯（Mark Travers）提到最新心理學研究顯示，被視為「不專心」的白日夢（Mind-wandering），實際上與極高的創意表現密切相關。2025年一項針對1,300多名成年人的研究發現，那些會「刻意發呆」的人，在創意測試中的得分明顯更高。腦科學數據顯示，當一個人的心思開始漫遊時，大腦並非停止運作，而是正在加強負責「執行控制」與「想像力」網絡之間的聯繫。這代表愛發呆的人，往往擁有更強的認知靈活性，能比一般人更快地在不同任務間切換心智狀態，將碎片化的資訊轉化為靈感。

另外，特拉弗斯還指出，常被當成怪癖的「自言自語」，其實是大腦內建的「自我管理」。2023年發表於《行為科學》期刊的研究指出，習慣與自己對話的人，通常擁有更清晰的自我認同感與更強的自我調節能力。心理學家解釋，透過將思緒「外部化」（說出來或在內心默念），大腦能更有效地降低認知噪音，將混亂的壓力轉化為有序的行動計畫，就像是為思考搭建了一個「支架」，在處理複雜問題時，能更有邏輯地監測進度。

不過研究也強調，只有在具備「有目的地使用」的情況下，發呆才能轉化為創意，而非單純的恍神，例如在處理枯燥任務前，給自己10分鐘的「放空時間」或在規劃重要專案時，試著像引導者一樣對自己說話。

特拉弗斯表示，現代社會過度追求大腦的專注，往往忽略了人類大腦在「非專注狀態」下的強大潛能。因此，如果發現自己又在望向窗外發呆，或是小聲地對著空氣碎碎念時，別急著責備自己懶散，那或許只是大腦正試圖用超越「現代效率」的方式，構思出優秀的解決方案。