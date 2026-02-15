快訊

春節連假第2天湧車潮 小年夜「4地雷易壅塞路段」曝光

1通神秘電話與1根掃把 豪宅「消失的密室」中救出少女

挑「看不順眼」的彩券下手 北市男子湊熱鬧刮中100萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

春節連假第2天湧車潮 小年夜「4地雷易壅塞路段」曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部公路局表示，今天是小年夜，預估易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道等。示意圖。聯合報系資料照
交通部公路局表示，今天是小年夜，預估易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道等。示意圖。聯合報系資料照

今天是春節連假第2天，也是小年夜，預估陸續湧現返鄉車潮，易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道等。

交通部公路局表示，昨（14）日下午至晚間省道部分路段有車多情形，包含台2線紅樹林路段、台65線泰山路段至國一路段及台65線土城路段至國三路段，其餘省道路段車流大致順暢。

公路局指出，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨（14）日西部國道客運共計行駛5466班次，疏運9萬7803人，疏運人數較114年同期減少2.5%；東部國道客運路線共計行駛1622班次，疏運2萬7303人，疏運人數較114年同期增加18.3%。

公路局表示，預估今（15）日將陸續湧現返鄉車潮，易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道等；建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

公路局表示，已請客運業者於115春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

國道客運 淡水 客運業 春節交通

延伸閱讀

今天小年夜！命理師曝民俗6大禁忌+5大開運 秘訣看這邊

動起來！小年夜旺運必看 哪些生肖拜年最能帶來福氣？

小年夜各地多為晴到多雲 白天溫暖偏熱

小年夜國道估9路段壅塞 建議南向用路人下午出發

相關新聞

春節連假第2天湧車潮 小年夜「4地雷易壅塞路段」曝光

今天是春節連假第2天，也是小年夜，預估陸續湧現返鄉車潮，易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台64線接國3中和...

挑「看不順眼」的彩券下手 男子幸運刮中100萬元

春節期間許多民眾會買刮刮樂試手氣，一位民眾在挑選刮刮樂彩券時，相中一張「看不順眼」的「2000萬超級紅包」彩券，決定買來...

藍39公車椅背髒...乘客怨「第五線城市？」業者先清潔上漆 將換成電動公車

光華巴士藍39線公車等座椅老化髒汙，遭人質疑是第四、五線城市的公車嗎？業者日前表示，老舊公車將陸續換成電動公車，但因充電...

國5台北往宜蘭估將出現車流 高公局：下午3時前車速恐降至40公里以下

今天是小年夜，春節連假第二天。高速公路局路況預報員蘇家婷上午指出，今天以南下車流為主，目前國道北、中、南區車況大致正常，...

今逾30度！ 吳德榮：明除夕中午起北台轉雨濕冷

今天是小年夜，把握好天氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http:...

醫目睹殘酷現場！兒怒吼「你再不死我會破產」 老翁下午猝逝

高齡醫療不只考驗醫療專業，也牽動家庭經濟與情感壓力。雙和醫院心臟內科醫師楊宗燁近日分享臨床觀察，指出在現實醫療現場中，家屬對費用的焦慮，有時甚至會轉化為對病人的巨大心理衝擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。