春節連假第2天湧車潮 小年夜「4地雷易壅塞路段」曝光

今天是春節連假第2天，也是小年夜，預估陸續湧現返鄉車潮，易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道等。

交通部公路局表示，昨（14）日下午至晚間省道部分路段有車多情形，包含台2線紅樹林路段、台65線泰山路段至國一路段及台65線土城路段至國三路段，其餘省道路段車流大致順暢。

公路局指出，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨（14）日西部國道客運共計行駛5466班次，疏運9萬7803人，疏運人數較114年同期減少2.5%；東部國道客運路線共計行駛1622班次，疏運2萬7303人，疏運人數較114年同期增加18.3%。

公路局表示，預估今（15）日將陸續湧現返鄉車潮，易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道等；建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

公路局表示，已請客運業者於115春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。