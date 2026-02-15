搭機別穿T恤、牛仔褲！空服員、醫師警告：緊急時刻保命關鍵

出國旅遊登機前，許多人習慣穿上輕便的T-shirt，但這份「舒適感」可能在緊急時刻吃盡苦頭。近日，一名資深空服員接受英媒「UNILAD」訪問時強烈警告，呼籲旅客「千萬別穿T-shirt登機」，背後的原因居然攸關生死存亡的安全考量。

許多旅客為了方便，總覺得短袖短褲最自在，但美國航空（American Airlines）的空服員安德里亞·菲施巴赫（Andrea Fischbach）直言，一旦發生意外，暴露在外的皮膚將成為最大的弱點。她指出，當飛機需要緊急撤離時，乘客必須通過充氣逃生滑梯，那絕對不是像水上樂園一樣平滑的體驗，「逃生滑梯產生的摩擦力極大，且降落時衝擊力強，衣服覆蓋的面積越多，對皮膚的保護就越完整。」她強調，皮膚是人體最大的器官，但在緊急狀況下也最脆弱。

除了T-shirt之外，菲施巴赫也列出了幾大搭機穿著地雷。首先是「高跟鞋」與「過多的飾品」，這些物品不僅在安檢時拖慢速度，逃生時更可能刺破滑梯或造成絆倒，其次則是「緊身衣物」，這類服飾會限制身體活動，在分秒必爭的逃生時刻可能成為累贅。她還提到自己的飛行穿搭清單，一律是長袖上衣搭配長褲，確保全身受到完整覆蓋，同時保持血液循環流暢。

另外，歐洲廉價航空龍頭瑞安航空（Ryanair）先前也在社群平台TikTok上掀起論戰。瑞安航空在短影片中表示：「現在是2026年了，讓我們停止穿著牛仔褲旅行吧！」這番言論引發網友兩極反應，有人認同牛仔褲的不適感並非長途飛行的首選，但也有不少人諷刺「下次要穿18世紀古裝搭機嗎？」、「現在連穿牛仔褲都要收費了嗎？」。

儘管瑞安航空語氣調侃，但醫學專家卻站在航空公司這一邊。醫學博士Hugh Pabarue指出，丹寧布料通常缺乏彈性，在長途飛行中久坐，緊身牛仔褲會嚴重限制血液循環，進而增加「深層靜脈栓塞」（DVT）的風險。若血栓隨血流進入肺部，恐引發致命的肺栓塞。