快訊

傳關鍵晶片條文未納入台美貿易協定 國民黨團：若為真就是黑箱談判

春節連假第2天湧車潮 小年夜「4地雷易壅塞路段」曝光

搭機別穿T恤、牛仔褲！空服員、醫師警告：緊急時刻保命關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
空服員透露自己的飛行穿搭清單，一律是長袖上衣搭配長褲，以確保全身受到完整覆蓋，同時保持血液循環流暢。示意圖／Ingimage
空服員透露自己的飛行穿搭清單，一律是長袖上衣搭配長褲，以確保全身受到完整覆蓋，同時保持血液循環流暢。示意圖／Ingimage

出國旅遊登機前，許多人習慣穿上輕便的T-shirt，但這份「舒適感」可能在緊急時刻吃盡苦頭。近日，一名資深空服員接受英媒「UNILAD」訪問時強烈警告，呼籲旅客「千萬別穿T-shirt登機」，背後的原因居然攸關生死存亡的安全考量。

許多旅客為了方便，總覺得短袖短褲最自在，但美國航空（American Airlines）的空服員安德里亞·菲施巴赫（Andrea Fischbach）直言，一旦發生意外，暴露在外的皮膚將成為最大的弱點。她指出，當飛機需要緊急撤離時，乘客必須通過充氣逃生滑梯，那絕對不是像水上樂園一樣平滑的體驗，「逃生滑梯產生的摩擦力極大，且降落時衝擊力強，衣服覆蓋的面積越多，對皮膚的保護就越完整。」她強調，皮膚是人體最大的器官，但在緊急狀況下也最脆弱。

除了T-shirt之外，菲施巴赫也列出了幾大搭機穿著地雷。首先是「高跟鞋」與「過多的飾品」，這些物品不僅在安檢時拖慢速度，逃生時更可能刺破滑梯或造成絆倒，其次則是「緊身衣物」，這類服飾會限制身體活動，在分秒必爭的逃生時刻可能成為累贅。她還提到自己的飛行穿搭清單，一律是長袖上衣搭配長褲，確保全身受到完整覆蓋，同時保持血液循環流暢。

另外，歐洲廉價航空龍頭瑞安航空（Ryanair）先前也在社群平台TikTok上掀起論戰。瑞安航空在短影片中表示：「現在是2026年了，讓我們停止穿著牛仔褲旅行吧！」這番言論引發網友兩極反應，有人認同牛仔褲的不適感並非長途飛行的首選，但也有不少人諷刺「下次要穿18世紀古裝搭機嗎？」、「現在連穿牛仔褲都要收費了嗎？」。

@ryanair

please 🙏 #ryanair

♬ original sound - Ryanair

儘管瑞安航空語氣調侃，但醫學專家卻站在航空公司這一邊。醫學博士Hugh Pabarue指出，丹寧布料通常缺乏彈性，在長途飛行中久坐，緊身牛仔褲會嚴重限制血液循環，進而增加「深層靜脈栓塞」（DVT）的風險。若血栓隨血流進入肺部，恐引發致命的肺栓塞。

牛仔褲 T-shirt 出國旅遊 血栓 航空公司 搭飛機

延伸閱讀

服務業變高薪產業？餐飲起薪開到5萬 網戳破真相：不一定划算

追高才會賺？「股票老手闆娘」曝散戶常見盲點：低接一路被套

年薪7位數仍喊「一生租房」 26歲男3點分析：找不到買的理由

東南亞餐廳貴仍有移工消費...他問外勞如何存錢 網曝三大原因

相關新聞

春節連假第2天湧車潮 小年夜「4地雷易壅塞路段」曝光

今天是春節連假第2天，也是小年夜，預估陸續湧現返鄉車潮，易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台64線接國3中和...

挑「看不順眼」的彩券下手 男子幸運刮中100萬元

春節期間許多民眾會買刮刮樂試手氣，一位民眾在挑選刮刮樂彩券時，相中一張「看不順眼」的「2000萬超級紅包」彩券，決定買來...

藍39公車椅背髒...乘客怨「第五線城市？」業者先清潔上漆 將換成電動公車

光華巴士藍39線公車等座椅老化髒汙，遭人質疑是第四、五線城市的公車嗎？業者日前表示，老舊公車將陸續換成電動公車，但因充電...

國5台北往宜蘭估將出現車流 高公局：下午3時前車速恐降至40公里以下

今天是小年夜，春節連假第二天。高速公路局路況預報員蘇家婷上午指出，今天以南下車流為主，目前國道北、中、南區車況大致正常，...

今逾30度！ 吳德榮：明除夕中午起北台轉雨濕冷

今天是小年夜，把握好天氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http:...

搭機別穿T恤、牛仔褲！空服員、醫師警告：緊急時刻保命關鍵

出國旅遊登機前，許多人習慣穿上輕便的T-shirt，但這份「舒適感」可能在緊急時刻吃盡苦頭。近日，一名資深空服...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。