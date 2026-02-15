快訊

路邊撿到「又臭又跩的禿毛醜浪犬」 細心照顧一年後讓所有人吃驚

好奇同事年終…彰化農會員工「私查36筆帳戶」還討論 遭檢舉送辦

宜蘭包裹爆炸害2傷！犯嫌背景曝光 警：有能力製作爆裂物

公廁水花噴到會染性病？醫指「真正可怕非馬桶」 籲別滑手機

聯合新聞網／ 綜合報導
連假期間外出走春，不少人對公共廁所又愛又怕，尤其如廁時被馬桶水花濺到，更讓人擔心染上性病。示意圖。圖／ingimage
連假期間外出走春，不少人對公共廁所又愛又怕，尤其如廁時被馬桶水花濺到，更讓人擔心染上性病。示意圖。圖／ingimage

連假期間外出走春，不少人對公共廁所又愛又怕，尤其如廁時被馬桶水花濺到，更讓人瞬間腦補愛滋、菜花等性病風險。對此，重症醫師黃軒與泌尿科醫師黃維倫指出，單純被馬桶水花噴濺，感染性病的機率極低，真正需要提高警覺的，其實是「如廁後的雙手」。

黃軒在臉書發文表示，臨床上常遇到民眾對公廁產生強烈恐懼，認為只要被水花濺到皮膚，就可能感染性病，但從醫學角度來看，完整皮膚幾乎不會因這種途徑傳染HIV（愛滋病毒）、梅毒或菜花。與其過度擔心屁股接觸水花，更該留意的是如廁過程中接觸了哪些環境表面。

他進一步說明，研究發現馬桶在沖水時，會產生肉眼看不見的氣溶膠微粒，可能飄散到周遭空間，並附著在門把、水龍頭等地方，病原體甚至能在環境中存活數天。若如廁後沒有確實洗手，又直接摸口鼻或進食，只需極少量病毒，就可能造成感染，像是年節期間常見的諾羅病毒腸胃炎。

不過，泌尿科醫師黃維倫也提醒，「機率低並不等於完全不會發生」。他表示，只要黏膜或破損的皮膚接觸到病原體，在理論上仍存在感染可能，臨床上也確實遇過患者在使用公廁、泡溫泉或住飯店後，出現泌尿道感染或性病症狀。

黃維倫也分享自身童年經驗，指出自己小學時曾在百貨公司廁所如廁，下體不慎接觸馬桶，隔天即出現解尿疼痛與分泌物，後來確診尿道炎。他推測，當時可能是細菌經由接觸進入尿道口所致。這段經歷也讓他行醫後，更願意以同理心看待病患的敘述，即便相關情況發生機率不高，也不會輕易否定。

針對如何降低風險，黃軒建議，使用公共廁所時，可優先選擇通風良好、人流較少的場所，沖水前蓋上馬桶蓋，減少氣溶膠擴散，如廁後以清水與肥皂徹底洗手至少20秒，並避免在廁所內滑手機，以降低病原體經由雙手進入口鼻的機會。

馬桶 廁所 諾羅病毒 愛滋病 菜花 公廁

延伸閱讀

震驚外交圈！「迷糊大使」丟機密後又出事 帶小26歲正妹助理爽住官邸

後果自負？日本人遊台警告別輕易說出「1句話」 外國觀光客全點頭

春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮

教學／早睡黨必看！過年祝福「預約發送」全攻略 iPhone、安卓都能用

相關新聞

彩蝶飛舞帶財 花蓮男子刮中百萬 直呼「老天送來救命錢」

花蓮一名中年男子前往彩券行買刮刮樂彩券，一隻黃金彩蝶不偏不倚的停在一張彩券上，他用手揮也揮不走，男子覺得這是轉運的訊號，...

春節連假第2天湧車潮 小年夜「4地雷易壅塞路段」曝光

今天是春節連假第2天，也是小年夜，預估陸續湧現返鄉車潮，易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台64線接國3中和...

挑「看不順眼」的彩券下手 男子幸運刮中100萬元

春節期間許多民眾會買刮刮樂試手氣，一位民眾在挑選刮刮樂彩券時，相中一張「看不順眼」的「2000萬超級紅包」彩券，決定買來...

藍39公車椅背髒...乘客怨「第五線城市？」業者先清潔上漆 將換成電動公車

光華巴士藍39線公車等座椅老化髒汙，遭人質疑是第四、五線城市的公車嗎？業者日前表示，老舊公車將陸續換成電動公車，但因充電...

國5台北往宜蘭估將出現車流 高公局：下午3時前車速恐降至40公里以下

今天是小年夜，春節連假第二天。高速公路局路況預報員蘇家婷上午指出，今天以南下車流為主，目前國道北、中、南區車況大致正常，...

搭機別穿T恤、牛仔褲！空服員、醫師警告：緊急時刻保命關鍵

出國旅遊登機前，許多人習慣穿上輕便的T-shirt，但這份「舒適感」可能在緊急時刻吃盡苦頭。近日，一名資深空服...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。