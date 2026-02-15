公廁水花噴到會染性病？醫指「真正可怕非馬桶」 籲別滑手機

連假期間外出走春，不少人對公共廁所又愛又怕，尤其如廁時被馬桶水花濺到，更讓人瞬間腦補愛滋、菜花等性病風險。對此，重症醫師黃軒與泌尿科醫師黃維倫指出，單純被馬桶水花噴濺，感染性病的機率極低，真正需要提高警覺的，其實是「如廁後的雙手」。

黃軒在臉書發文表示，臨床上常遇到民眾對公廁產生強烈恐懼，認為只要被水花濺到皮膚，就可能感染性病，但從醫學角度來看，完整皮膚幾乎不會因這種途徑傳染HIV（愛滋病毒）、梅毒或菜花。與其過度擔心屁股接觸水花，更該留意的是如廁過程中接觸了哪些環境表面。

他進一步說明，研究發現馬桶在沖水時，會產生肉眼看不見的氣溶膠微粒，可能飄散到周遭空間，並附著在門把、水龍頭等地方，病原體甚至能在環境中存活數天。若如廁後沒有確實洗手，又直接摸口鼻或進食，只需極少量病毒，就可能造成感染，像是年節期間常見的諾羅病毒腸胃炎。

不過，泌尿科醫師黃維倫也提醒，「機率低並不等於完全不會發生」。他表示，只要黏膜或破損的皮膚接觸到病原體，在理論上仍存在感染可能，臨床上也確實遇過患者在使用公廁、泡溫泉或住飯店後，出現泌尿道感染或性病症狀。

黃維倫也分享自身童年經驗，指出自己小學時曾在百貨公司廁所如廁，下體不慎接觸馬桶，隔天即出現解尿疼痛與分泌物，後來確診尿道炎。他推測，當時可能是細菌經由接觸進入尿道口所致。這段經歷也讓他行醫後，更願意以同理心看待病患的敘述，即便相關情況發生機率不高，也不會輕易否定。

針對如何降低風險，黃軒建議，使用公共廁所時，可優先選擇通風良好、人流較少的場所，沖水前蓋上馬桶蓋，減少氣溶膠擴散，如廁後以清水與肥皂徹底洗手至少20秒，並避免在廁所內滑手機，以降低病原體經由雙手進入口鼻的機會。