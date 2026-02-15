春節開車族小確幸 中油：油價凍漲、下周汽柴油不調整

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣中油公司自16日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.6元。圖／本報資料照片
台灣中油公司自16日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.6元。

台灣中油表示，本週受北半球冬天取暖用油旺季及美國2月消費者信心指數創新高等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲1.2元及0.4元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.2元及0.3元。另依春節期間穩定物價政策(2月16日至2月23日，汽、柴油依上漲不調、下跌調、「只跌不漲」原則辦理)，柴油再加碼吸收0.1元，合計汽、柴油各共吸收1.2元及0.4元，國內汽、柴油價格皆不調整。吸收金額如附表。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，115年累計至1月底止，台灣中油共吸收約0.14億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

