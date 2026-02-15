春節訂房統計出爐！觀光署：台中嘉義訂房逾六成

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部觀光署15日公布最新春節訂房情形指出，今年春節連假中南部氣候宜人，帶動走春熱度明顯升溫，其中台中市與嘉義市訂房率雙雙突破六成，成為今年春節最受矚目的熱門城市。記者胡瑞玲／攝影
交通部觀光署15日公布最新春節訂房情形指出，今年春節連假中南部氣候宜人，帶動走春熱度明顯升溫，其中台中市與嘉義市訂房率雙雙突破六成，成為今年春節最受矚目的熱門城市。

在各縣市表現上，台中市（61.06%）、嘉義市（60.64%）及雲林縣（57.34%）表現亮眼；另新北市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及宜蘭縣等，共計10個縣市訂房率高於整體水準，顯示春節旅遊呈現區域分流發展。整體觀察，訂房高峰多集中於初一至初三，走春、祈福與賞花活動有效帶動住宿需求。

觀光署指出，近年國內旅遊型態更加多元，目前訂房率統計主要涵蓋旅館與合法民宿，但露營、車宿與戶外體驗等新興住宿形式逐漸普及，並未完全納入傳統訂房統計範圍。整體而言，春節出遊熱度正以更分眾、更彈性的方式呈現，旅客可依需求選擇不同型態的住宿體驗。

依截至2月13日統計，全臺旅宿平均訂房率為46.38%，較1月30日15天前統計已有成長，顯示春節訂房動能持續升溫。目前各縣市旅宿業者仍持續接受訂房，最終住房率仍有調整空間。近年民眾多在接近假期時再依天氣與交通情況安排住宿，假期前最後階段訂房比例提高，形成更彈性的旅遊型態。

至於春節期間去哪裡走春？各地活動精彩多元。嘉義市結合「潮選店」咖啡文化與夜市美食，展現城市風格；中臺灣正值櫻花盛開與溫泉旺季，適合安排賞花泡湯行程；雲嘉南地區北港朝天宮進香活動吸引民眾祈福迎新年；宜蘭與東部則以山海景觀與慢活氛圍受到家庭族群青睞。各地年貨市集、燈會與親子活動，也為連假增添濃厚年味。

面對多樣化住宿市場，觀光署提醒，部分未合法登記之住宿型態，可能存在資訊透明度與安全保障不足等風險。建議民眾出遊應優先選擇合法登記旅宿，並透過官方「臺灣旅宿網」查詢旅宿資訊與認證標章，確保住宿安全與消費權益。相關單位也將持續掌握春節期間旅遊動態，確保民眾安心出遊。

