孩子不打不成器？6成兒虐來自家人 過完年「兒少受虐」通報大增

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
採用正向教養，不僅能改善親子互動品質，也能有效降低兒少遭受不當對待的風險。本報資料照片
打小孩是過年禁忌，不過農曆春節家人團聚期間，因相處時間長、高壓照顧或傳統觀念等因素，容易導致家庭暴力案件增加。衛福部保護服務司長郭彩榕表示，受到長假遞延影響，過完年後家暴通報案件數會較平常略多，主要通報者為學校老師及相關教育人員。

衛福部統計，114年全國兒少受虐情形，施虐者身分有6成為（養）父母或（外）祖父母，受虐類型以「身體不當對待」約占5成為最高。進一步探究施虐原因，高達4成是因「缺乏親職教養知能」，其次為「習於體罰或不當管教」。

實務上發現，有些家長於日常親職教養過程中，缺乏正向教養觀念或情緒調節策略，或對孩子有過高、不切實際的期待，再加上缺乏適當的照顧替手，疲於因應各類生活壓力等，容易對孩子有不當的管教。

郭彩榕指出，往年過年期間的兒少受虐通報案量並沒有增加，甚至會稍微低一點。但是開學後，學校通報的部分會上升，分析原因彙整，可能是過年期間，孩子在家裡受虐的話，其實也不容易被發現。開學之後，老師觀察學生行為異常、身體傷痕，能最先發現並啟動校園危機處理與轉介。

郭彩榕強調，學校老師、教保服務人員、輔導老師是兒少保護網的核心力量，一般兒少案件的最大通報來源，還是來自教育體系。只要遇到長假，不論中央到地方都會串起社福系統，包括請地方政府透過結合鄰里，以及警政、消防、衛政、社政等網絡，加強關懷弱勢家庭，讓資源不中斷。

「宣導愈多，通報就會愈多。」郭彩榕說，民眾對於兒少保護的觀念大幅提升，敏感度也更高，過去認為孩子不打不成器，現在則改成正向教養，如果發現不當的對待，請務必立即採取行動以保護孩子。通報系統並不是懲罰父母，而是希望提供正向的教養觀念，用比較好的方式引導小孩。

衛福部呼籲，在春節及寒假期間，家長可以趁著與孩子相處的時間，培養溫柔而堅定的正向教養方法，用尊重、理解與溝通替代體罰與責罵。建議掌握下列原則：

1.深呼吸暫離場：當家長或孩子情緒快要爆發時，深呼吸、短暫冷靜，先離開現場，讓大腦回到理智冷靜狀態。

2.看需求聽感受：處理孩子的情緒前，先詢問孩子的需求、想法和感受，讓他們感覺被理解，情緒獲得支持。

3.專注處理當下：不翻舊帳，運用啟發式的問句與孩子共同討論可行的解決方案，多用「我們該怎麼辦？」取代「你為什麼又這樣？」

4.多鼓勵少批評：聚焦在孩子的努力與進步，而非挑剔錯誤，提高正向互動經驗與培養孩子的自信心。

5.多元資源善用：家長可以撥打「1925安心專線」舒緩身心壓力，如有經濟困難也可以撥打「1957福利諮詢專線」尋求協助，或利用各縣市家庭教育中心提供的教養資源。

兒少 過年禁忌 情緒調節

