春節連假到來 經濟部分享用電用水撇步安全又節能

中央社／ 台北15日電

2026年春節連假到來，正是家戶團圓、返鄉聚會的時刻，也是全年用火、用電最密集的時期。經濟部今天提醒「安全用電3要訣」以及聰明用水撇步，希望民眾年平安迎新春。

經濟部分享安全用電3要訣，分別是「歲末掃除迎新春，檢修家電不馬虎」、「團圓炊事用電多，功率分流最安心」以及「出門走春開心玩，電源關好保平安」。

經濟部提醒，歲末年終大掃除時，應同步檢查家中電器與電線狀況。能源署進一步指出，電線不可綑綁、纏繞或重壓，以免影響散熱造成高溫。插頭若出現汙損、鬆動或變形，應立即更換。清潔或移動電器時，請保持插頭與環境乾燥，拔插電源務必手持插頭本體操作，避免拉扯電線導致內部銅線斷裂，埋下安全隱憂。

春節期間烹調年菜，電磁爐、烤箱、電鍋、快煮壺、微波爐等高功率電器使用頻繁，能源署提醒，用電「不過載」是首要原則，高功率電器應「一器一插座」單獨使用，或分別插在不同插座，避免同時集中於同一延長線。

延長線宜選擇長度適中、具有過載保護功能與安全標章的產品，使用時不可綑綁，也不可放置於爐火或高熱器具周圍，確保散熱良好，降低火災風險。

如果民眾出門走春或出遊，長時間無人在家，能源署提醒隨手關閉電器、拔除插頭，僅保留冰箱等必要設備。插頭「不用不插」，不僅降低待機耗電，也能避免因老化或積污導電引發意外。對於容易產生高熱的電器用品，周圍切勿放置紙張、布料等可燃物；浴室、廚房等潮濕空間應特別留意，確實關閉電源，避免因水氣導電引發意外，讓全家出遊無後顧之憂。

能源署「合格電器承裝檢驗維護業資料查詢系統」網站（https://ea02.moeaea.gov.tw/c006/02/），民眾可洽請合格業者協助檢查居家線路安全，到府施作室內配線、開關等電力工程，或安裝住宅用火災警報器，避免僱用無合格執照業者違法施工影響用電安全，從日常落實正確用電觀念，兼顧節能與安全。

經濟部水利署表示，歲末年終將至，家家戶戶忙著居家大掃除，正是用水量大增的時刻；每年農曆春節正值台灣枯水期，需要大家一起力行節水，聰明用水。

年節大掃除時，廚房、浴廁、玻璃和地板是清潔重點，水利署分享省水小撇步，清潔時建議以「擦拭代替沖洗」，並先除塵再濕擦，灰塵減少後可降低反覆擦拭的次數，有效節省用水。

此外，日常生活中可透過簡單方法，例如利用小蘇打粉替代清潔劑，不僅去污力佳、殘留少，還可降低用水量。打掃時可依照客廳、廚房、浴室等區域分桶使用，每個區域僅用一桶水，可省下不少水量。同時，家中的一般水龍頭若換上省水裝置，可輕鬆省下30%至50%的用水量。

經濟部 春節

