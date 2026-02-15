醫目睹殘酷現場！兒怒吼「你再不死我會破產」 老翁下午猝逝

高齡醫療不只考驗醫療專業，也牽動家庭經濟與情感壓力。雙和醫院心臟內科醫師楊宗燁近日分享臨床觀察，指出在現實醫療現場中，家屬對費用的焦慮，有時甚至會轉化為對病人的巨大心理衝擊。

他在社群平台Threads發文提到，曾有家屬在討論治療方案時，直接向醫療團隊表明「只有40萬元的預算」，並希望整體住院費用能控制在該範圍內，讓楊宗燁坦言難以回應，因為實際治療過程往往無法事前精準估算。

此外，他也回憶另一段令人震撼的經驗。過去有一名住院老翁，其兒子在得知醫療部分負擔金額已超過10萬元後，竟在會客時間當眾斥責父親：「你再不死，我會被你弄到破產！」言語相當激烈，將經濟壓力直接宣洩在病人身上。未料該名病人當天下午突然猝逝，讓在場醫護人員至今回想仍感到不寒而慄。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「好難過，已經到了兩邊都能理解的年紀」、「只有40萬，如果救不起來就別救了，救一半才是最痛苦的」、「如果無法完整根治，那醫療對部分家庭來說，到底在救人還是害人」、「去年母親做自費手術，我噴了40萬，我去年的資產變化直接是零，我不會認為對重病的家人說這樣無情的話是對的，但這種經濟壓力也是確實存在」。

另外，也有網友分享親身經歷，「我有聽過，婦人在會家暴的先生耳邊說：『你有想過你這樣拖著兒子怎麼辦』，隔天先生就走了」、「我爸爸躺在床上，我叔叔跟叔叔的小三當著我爸爸的面前，對我媽媽說：『看起來快死了耶，你們怎麼顧的，顧成這樣，都沒餵他吃東西嗎？瘦成皮包骨，這樣活不了多久了』。幾個小時之後，爸爸過世了，叔叔跟小三趕過來看，還說：『真的死了喔，你們準備辦喪事了』」。