快訊

「鬼見愁」走完傳奇一生！吳敦告別式黑白兩道送行 警方也來了

只是送飲料！韓職球員台南春訓涉賭被召回 摸臀性騷證實誤會

醫目睹殘酷現場！兒怒吼「你再不死我會破產」 老翁下午猝逝

聯合新聞網／ 綜合報導
高齡醫療不只考驗專業，也牽動家庭經濟與情感壓力。聯合報系資料照
高齡醫療不只考驗專業，也牽動家庭經濟與情感壓力。聯合報系資料照

高齡醫療不只考驗醫療專業，也牽動家庭經濟與情感壓力。雙和醫院心臟內科醫師楊宗燁近日分享臨床觀察，指出在現實醫療現場中，家屬對費用的焦慮，有時甚至會轉化為對病人的巨大心理衝擊。

他在社群平台Threads發文提到，曾有家屬在討論治療方案時，直接向醫療團隊表明「只有40萬元的預算」，並希望整體住院費用能控制在該範圍內，讓楊宗燁坦言難以回應，因為實際治療過程往往無法事前精準估算。

此外，他也回憶另一段令人震撼的經驗。過去有一名住院老翁，其兒子在得知醫療部分負擔金額已超過10萬元後，竟在會客時間當眾斥責父親：「你再不死，我會被你弄到破產！」言語相當激烈，將經濟壓力直接宣洩在病人身上。未料該名病人當天下午突然猝逝，讓在場醫護人員至今回想仍感到不寒而慄。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「好難過，已經到了兩邊都能理解的年紀」、「只有40萬，如果救不起來就別救了，救一半才是最痛苦的」、「如果無法完整根治，那醫療對部分家庭來說，到底在救人還是害人」、「去年母親做自費手術，我噴了40萬，我去年的資產變化直接是零，我不會認為對重病的家人說這樣無情的話是對的，但這種經濟壓力也是確實存在」。

另外，也有網友分享親身經歷，「我有聽過，婦人在會家暴的先生耳邊說：『你有想過你這樣拖著兒子怎麼辦』，隔天先生就走了」、「我爸爸躺在床上，我叔叔跟叔叔的小三當著我爸爸的面前，對我媽媽說：『看起來快死了耶，你們怎麼顧的，顧成這樣，都沒餵他吃東西嗎？瘦成皮包骨，這樣活不了多久了』。幾個小時之後，爸爸過世了，叔叔跟小三趕過來看，還說：『真的死了喔，你們準備辦喪事了』」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

病人 醫護人員 醫師 手術

延伸閱讀

後果自負？日本人遊台警告別輕易說出「1句話」 外國觀光客全點頭

機票花2.4萬飛4小時「沒螢幕」太崩潰！內行揭隱藏密技：快掃椅背QRcode

教學／早睡黨必看！過年祝福「預約發送」全攻略 iPhone、安卓都能用

過年紅包能招財！命理師曝6大技巧：雙數金額、放枕頭下到這天

相關新聞

挑「看不順眼」的彩券下手 男子幸運刮中100萬元

春節期間許多民眾會買刮刮樂試手氣，一位民眾在挑選刮刮樂彩券時，相中一張「看不順眼」的「2000萬超級紅包」彩券，決定買來...

藍39公車椅背髒...乘客怨「第五線城市？」業者先清潔上漆 將換成電動公車

光華巴士藍39線公車等座椅老化髒汙，遭人質疑是第四、五線城市的公車嗎？業者日前表示，老舊公車將陸續換成電動公車，但因充電...

國5台北往宜蘭估將出現車流 高公局：下午3時前車速恐降至40公里以下

今天是小年夜，春節連假第二天。高速公路局路況預報員蘇家婷上午指出，今天以南下車流為主，目前國道北、中、南區車況大致正常，...

今逾30度！ 吳德榮：明除夕中午起北台轉雨濕冷

今天是小年夜，把握好天氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http:...

醫目睹殘酷現場！兒怒吼「你再不死我會破產」 老翁下午猝逝

高齡醫療不只考驗醫療專業，也牽動家庭經濟與情感壓力。雙和醫院心臟內科醫師楊宗燁近日分享臨床觀察，指出在現實醫療現場中，家屬對費用的焦慮，有時甚至會轉化為對病人的巨大心理衝擊。

機票花2.4萬飛4小時「沒螢幕」太崩潰！內行揭隱藏密技：快掃椅背QRcode

在飛機上長時間坐著不能走動，難免會覺得難受。一名網友在Threads發文，透露自己搭乘長榮航班前往清邁旅遊，長達將近四小時的飛行時間卻沒有電視，好奇還可以做些什麼來打發時間，引發熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。