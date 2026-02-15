快訊

只是送飲料！韓職球員台南春訓涉賭被召回 摸臀性騷證實誤會

大阪固力果看板旁砍人案1死2傷！21歲嫌犯落網 目擊者曝駭人現場

兩岸觀策／中共啟動重組 賴總統需謹言避「赤馬紅羊劫」

挑「看不順眼」的彩券下手 男子幸運刮中100萬元

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
一名男子在挑選刮刮樂彩券時，相中一張「看不順眼」的「2000萬超級紅包」彩券，決定買來刮看看，幸運中了100萬元獎項。圖／本報資料照片
一名男子在挑選刮刮樂彩券時，相中一張「看不順眼」的「2000萬超級紅包」彩券，決定買來刮看看，幸運中了100萬元獎項。圖／本報資料照片

春節期間許多民眾會買刮刮樂試手氣，一位民眾在挑選刮刮樂彩券時，相中一張「看不順眼」的「2000萬超級紅包」彩券，決定買來刮看看，結果就中了100萬元獎項，為馬年帶來好彩頭。

台彩指出，「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。統計至昨天為止，已刮出2個2000萬元、79個100萬元。

位於北市大安區安居街51號的「萊會發彩券行」代理人楊小姐表示，幸運刮中「2000萬超級紅包」百萬大獎的是一位年約40歲男性，他常買100元的刮刮樂，當天看到店裡很多人在挑1000元、2000元的刮刮樂，於是一時興起也想來湊熱鬧，前一位客人挑了一張2000元的刮刮樂，抽起來的時候不小心碰到了隔壁那張，導致那張歪斜不整齊，他緊盯著這張擺放不正的刮刮樂愈看愈難受，決定買下這張看「不順眼」的刮刮樂，刮到一半就拿著刮刮樂衝出店外，再回來的時候就告知店員自己竟然刮中100萬元的好消息。

楊小姐表示，前幾天才去財神廟拜拜，也在店裡布置許多發財小物，想不到布置完店裡就有客人刮中百萬大獎。

刮刮樂 彩券行 紅包

延伸閱讀

「大學生」男星實測超有效！刮刮樂這樣買一定中

影／黑貓報恩！台中男子寒天救下浪貓 進彩券行竟刮中100萬刮刮樂

台彩第二個頭獎「2000萬元超級紅包」竹縣姊妹刮出 工作15年成幸運號碼

過年不買刮刮樂了！網推改買「它」賭未來：明年會感謝今年的自己

相關新聞

挑「看不順眼」的彩券下手 男子幸運刮中100萬元

春節期間許多民眾會買刮刮樂試手氣，一位民眾在挑選刮刮樂彩券時，相中一張「看不順眼」的「2000萬超級紅包」彩券，決定買來...

藍39公車椅背髒...乘客怨「第五線城市？」業者先清潔上漆 將換成電動公車

光華巴士藍39線公車等座椅老化髒汙，遭人質疑是第四、五線城市的公車嗎？業者日前表示，老舊公車將陸續換成電動公車，但因充電...

國5台北往宜蘭估將出現車流 高公局：下午3時前車速恐降至40公里以下

今天是小年夜，春節連假第二天。高速公路局路況預報員蘇家婷上午指出，今天以南下車流為主，目前國道北、中、南區車況大致正常，...

今逾30度！ 吳德榮：明除夕中午起北台轉雨濕冷

今天是小年夜，把握好天氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http:...

機票花2.4萬飛4小時「沒螢幕」太崩潰！內行揭隱藏密技：快掃椅背QRcode

在飛機上長時間坐著不能走動，難免會覺得難受。一名網友在Threads發文，透露自己搭乘長榮航班前往清邁旅遊，長達將近四小時的飛行時間卻沒有電視，好奇還可以做些什麼來打發時間，引發熱議。

明起變天北台濕冷三天 這些地區都會下雨

北台灣民眾要保握今天好天氣，因為明天除夕要變天了。中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，除夕前日夜溫差大易有霧，各地好天氣，白...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。