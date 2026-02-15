挑「看不順眼」的彩券下手 男子幸運刮中100萬元
春節期間許多民眾會買刮刮樂試手氣，一位民眾在挑選刮刮樂彩券時，相中一張「看不順眼」的「2000萬超級紅包」彩券，決定買來刮看看，結果就中了100萬元獎項，為馬年帶來好彩頭。
台彩指出，「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。統計至昨天為止，已刮出2個2000萬元、79個100萬元。
位於北市大安區安居街51號的「萊會發彩券行」代理人楊小姐表示，幸運刮中「2000萬超級紅包」百萬大獎的是一位年約40歲男性，他常買100元的刮刮樂，當天看到店裡很多人在挑1000元、2000元的刮刮樂，於是一時興起也想來湊熱鬧，前一位客人挑了一張2000元的刮刮樂，抽起來的時候不小心碰到了隔壁那張，導致那張歪斜不整齊，他緊盯著這張擺放不正的刮刮樂愈看愈難受，決定買下這張看「不順眼」的刮刮樂，刮到一半就拿著刮刮樂衝出店外，再回來的時候就告知店員自己竟然刮中100萬元的好消息。
楊小姐表示，前幾天才去財神廟拜拜，也在店裡布置許多發財小物，想不到布置完店裡就有客人刮中百萬大獎。
