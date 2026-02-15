快訊

明起變天北台濕冷三天 這些地區都會下雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
除夕鋒面通過，東北季風增強，除夕及初一北部、東半部局部雨，北台灣轉涼。聯合報系資料照片
除夕鋒面通過，東北季風增強，除夕及初一北部、東半部局部雨，北台灣轉涼。聯合報系資料照片

北台灣民眾要保握今天好天氣，因為明天除夕要變天了。中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，除夕前日夜溫差大易有霧，各地好天氣，白天高溫約27-30度。但除夕鋒面通過，東北季風增強，除夕及初一北部、東半部局部雨，北台灣轉涼，初一初二東北風偏強，初二之後大台北及東半部迎風面局部雨。中南部影響不大，但早晚溫差大。

劉沛滕指出，金門、馬祖在明天上午之前可能都還有局部霧影響能見度，往返的民眾要隨時注意交通資訊。今天多數地區天氣穩定，但北部明天會有鋒面通過台灣，明天上午就會來到北部附近，北台灣會逐漸轉為局部降雨情形。

未來降雨趨勢，劉沛滕說，周日到除夕清晨金門馬祖及中部以北及南部清晨要注意有局部霧；除夕鋒面到，上午起逐漸接近影響台灣，北部及東半部局部短暫降雨，桃園以北及宜蘭、花蓮降雨範圍較大，新竹、苗栗、台東及恆春半島明天也有零星降雨機率，除夕下半天基隆北海岸等迎風面有較大雨勢。中南部雲量增加，大致維持多雲到晴天氣型態。

劉沛滕指出，水氣初二之後稍微減少，降雨以東半部為主，還有部分大台北東側地區，到初五都維持類似情形。但初四當天水氣略增，北部山區有零星降雨機率。西半部則維持穩定、多雲到晴天氣型態。

溫度方面，劉沛滕說，今白天高溫約28度，明天東北季風增強，北部高溫只剩20度，一整天有逐漸下降趨勢，到初一及初二一整天氣溫偏涼冷，高溫不超過20度，低溫約15度。中南部及花東，明天溫度也會逐漸下降，日夜溫差仍大，但高溫時間減短。

劉沛滕指出，東北季風初三之後逐漸減弱，氣溫慢慢回升，但夜裡仍偏涼。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

除夕 高溫

