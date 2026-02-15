內政部推薦合作社農特產 在地美味端上桌

快訊

中央社／ 台北15日電

今天是小年夜內政部鼓勵民眾多選購各地農業合作社生產的優質農特產品，將美味年菜端上桌，以實際行動支持合作事業，落實「民主式經濟」的互助共好精神。

內政部透過新聞稿說明，合作社是由具有共同經濟需求的人，透過自願結合、集體出資，並採民主管理的企業體，強調在地扎根、公平分配，致力於提升社員的經濟利益與生活品質。目前全國約有3600餘家合作社，業務範圍涵蓋生產、運銷、供給、利用、勞動、消費、公用、運輸、保險等多元領域。

內政部表示，例如有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社，即透過共同購買的力量，支持本土小農與環境保護理念。

內政部指出，自聯合國揭示2025年為「第2次國際合作社年」以來，政府響應推動的「合作事業振興發展計畫」已邁入第2年，內政部持續透過育成輔導、人才培育、資源挹注及社會推廣等方式，扶植更多具備社會責任與經濟價值的合作社，期盼更多民眾投入合作事業的行列，展現台灣公民社會的互助活力與韌性。

內政部呼籲民眾，多多支持國產農漁產品，並關注及參與合作事業，共同建立更完善的合作社創業生態系統，讓台灣的合作經濟更加茁壯，也歡迎至「內政部合作事業入口網」、相關合作社網站或實體通路掌握最新資訊。

