內政部推薦合作社農特產 在地美味端上桌
今天是小年夜，內政部鼓勵民眾多選購各地農業合作社生產的優質農特產品，將美味年菜端上桌，以實際行動支持合作事業，落實「民主式經濟」的互助共好精神。
內政部透過新聞稿說明，合作社是由具有共同經濟需求的人，透過自願結合、集體出資，並採民主管理的企業體，強調在地扎根、公平分配，致力於提升社員的經濟利益與生活品質。目前全國約有3600餘家合作社，業務範圍涵蓋生產、運銷、供給、利用、勞動、消費、公用、運輸、保險等多元領域。
內政部表示，例如有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社，即透過共同購買的力量，支持本土小農與環境保護理念。
內政部指出，自聯合國揭示2025年為「第2次國際合作社年」以來，政府響應推動的「合作事業振興發展計畫」已邁入第2年，內政部持續透過育成輔導、人才培育、資源挹注及社會推廣等方式，扶植更多具備社會責任與經濟價值的合作社，期盼更多民眾投入合作事業的行列，展現台灣公民社會的互助活力與韌性。
內政部呼籲民眾，多多支持國產農漁產品，並關注及參與合作事業，共同建立更完善的合作社創業生態系統，讓台灣的合作經濟更加茁壯，也歡迎至「內政部合作事業入口網」、相關合作社網站或實體通路掌握最新資訊。
