小年夜路況預估！ 國道、省道雍塞路段一次看

春節連續假期第2日（小年夜），交通部預估今日國道通量為102百萬車公里，上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，相關疏導措施包括：單一費率、開放路肩、匝道儀控；此外，在省道易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡-淡水路段、台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道等。

高公局指出，14日全日交通量為 107.3百萬車公里，為年平均平日（93百萬車公里）之1.2倍，國5交通量為3.06百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）之1.2倍，昨日車多路段主要為國1南向湖口服務區-新竹、彰化系統至埔鹽系統，下午國道除少數部分路段因事故導致局部壅塞外，其餘路段行車大致正常。

至於今日0-5時交通量為7.1百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）之1.8倍；預估今日交通量為102百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為11.3百萬車公里，今日相關疏導措施包括：單一費率、開放路肩、匝道儀控…等。

預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。

公路局則是預估15日將陸續湧現返鄉車潮，易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台64線接國3中和交流道、台74線臺中環線接國3快官及霧峰交流道等；建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

公路局表示，14日下午至晚間省道部分路段有車多情形，包含台2線紅樹林路段、台65線泰山路段至國一路段及台65線土城路段至國三路段，其餘省道路段車流大致順暢。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨(14)日西部國道客運共計行駛5,466班次，疏運97,803人，疏運人數較114年同期減少2.5%；東部國道客運路線共計行駛1,622班次，疏運27,303人，疏運人數較114年同期增加18.3%。

公路局已請客運業者於115春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。