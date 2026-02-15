移民署春節發送馬年小紅包 創意宣導感受年味
農曆春節連假長達9天，移民署國境事務大隊除加派人力投入第一線查驗勤務，也特別製作限量版「2026馬年小紅包」，盼透過貼心服務與創意宣導，讓旅客通關時感受濃濃年味。
國境事務大隊今天發布新聞稿表示，農曆春節是國人最重視的傳統節日，也是家庭出國旅遊的高峰時段，根據15日預報資料，今天入境旅客約為6萬7493人、出境有7萬145人，合計13萬7638人。
移民署也特別製作限量版「2026馬年小紅包」，除夕到初二期間，在出、入境查驗櫃檯發送給小朋友及年長者等旅客，象徵「馬到金來、馬上有錢」的吉祥寓意。
國境事務大隊除加派人力投入第一線查驗勤務外，也呼籲旅客多加利用自動查驗通關系統（e-Gate），加速通關流程、縮短等候時間。為便利孩童父母使用e-Gate，移民署也在e-Gate閘道旁設置「親子友善櫃檯」，提供有孩童隨行的家庭旅客，享受貼心便捷的通關服務。
國境事務大隊提醒，1月1日起，民國96年次出生男子已達法定兵役年齡，具有役男身分者，如尚未履行兵役義務，出國前須先依法申請核准。
此外，春節疏運期間建議旅客提前3小時抵達機場，並善用自助報到機與自助行李托運設備；出發前務必確認護照效期須在6個月以上，並再次核對機票及航班資訊，以免影響行程。
