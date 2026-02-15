國5台北往宜蘭估將出現車流 高公局：下午3時前車速恐降至40公里以下

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是小年夜，高速公路局預估國道南向交通量可達58百萬車公里，為年平均平日(47百萬車公里)的1.2倍。本報資料照片
今天是小年夜，春節連假第二天。高速公路局路況預報員蘇家婷上午指出，今天以南下車流為主，目前國道北、中、南區車況大致正常，國5台北往宜蘭預估上午10時後就會有車流出現，一直到下午3時車速大約下降只有40公里。國1南向楊梅到頭份及國3中和到關西，上午10時到下午1時會有車多情形；中部國1彰化到埔鹽及國3快官至霧峰到中午也有車多情形；南部國10東向鼎金系統-燕巢系統中午也會有車多情形。

高公局指出，今日今日0-5時交通量為7.1百萬車公里，為年平均平日(4.0百萬車公里)之1.8倍；預估今日交通量為102百萬車公里。

今日相關疏導措施包括：單一費率、開放路肩、匝道儀控等。

彰化 高公局 小年夜 春節交通

