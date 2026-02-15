濃霧影響 馬祖南竿、北竿機場暫停起降

在飛機上長時間坐著不能走動，難免會覺得難受。一名網友在Threads發文，透露自己搭乘長榮航班前往清邁旅遊，長達將近四小時的飛行時間卻沒有電視，好奇還可以做些什麼來打發時間，引發熱議。

2026-02-15 08:00