快訊

只是送飲料！韓職球員台南春訓涉賭被召回 摸臀性騷證實誤會

大阪固力果看板旁砍人案1死2傷！21歲嫌犯落網 目擊者曝駭人現場

兩岸觀策／中共啟動重組 賴總統需謹言避「赤馬紅羊劫」

濃霧影響 馬祖南竿、北竿機場暫停起降

中央社／ 台北15日電

民航局今天上午表示，因濃霧影響，馬祖南竿、北竿機場航班暫停起降。因應南竿機場濃霧關場，原定上午9時30分南竿至基隆的新臺馬輪航班，延至12時開航，以疏運來台旅客。

交通部民用航空局上午發布訊息，因濃霧影響，南、北竿機場航班暫停起降，旅客注意航班異動。

連江縣交通旅遊局也在「馬祖海上交通訂位購票系統」公告，因民航局通知南竿機場濃霧關場，為疏運旅客，今天新臺馬輪南竿往基隆班次，原訂9時30分由南竿離港，延至12時開航。新臺馬輪登船地點為福澳港新旅運大樓，此班次登船時間改為11時，11時50分截止通關，12時開船。造成旅客不便，敬請見諒。

馬祖 南竿

延伸閱讀

基隆走春有福利！ 和平島同行友人半價、銀髮族享「買一送一」

連假首日國道疏運順暢 公路局推客運優惠

棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」 春節前基隆就開賭帶回50人

台62甲孝東路匝道壅塞！基隆評估新設匝道紓解、經費估約9億

相關新聞

挑「看不順眼」的彩券下手 男子幸運刮中100萬元

春節期間許多民眾會買刮刮樂試手氣，一位民眾在挑選刮刮樂彩券時，相中一張「看不順眼」的「2000萬超級紅包」彩券，決定買來...

藍39公車椅背髒...乘客怨「第五線城市？」業者先清潔上漆 將換成電動公車

光華巴士藍39線公車等座椅老化髒汙，遭人質疑是第四、五線城市的公車嗎？業者日前表示，老舊公車將陸續換成電動公車，但因充電...

國5台北往宜蘭估將出現車流 高公局：下午3時前車速恐降至40公里以下

今天是小年夜，春節連假第二天。高速公路局路況預報員蘇家婷上午指出，今天以南下車流為主，目前國道北、中、南區車況大致正常，...

今逾30度！ 吳德榮：明除夕中午起北台轉雨濕冷

今天是小年夜，把握好天氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http:...

機票花2.4萬飛4小時「沒螢幕」太崩潰！內行揭隱藏密技：快掃椅背QRcode

在飛機上長時間坐著不能走動，難免會覺得難受。一名網友在Threads發文，透露自己搭乘長榮航班前往清邁旅遊，長達將近四小時的飛行時間卻沒有電視，好奇還可以做些什麼來打發時間，引發熱議。

明起變天北台濕冷三天 這些地區都會下雨

北台灣民眾要保握今天好天氣，因為明天除夕要變天了。中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，除夕前日夜溫差大易有霧，各地好天氣，白...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。