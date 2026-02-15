聽新聞
藍39公車椅背髒...乘客怨「第五線城市？」業者先清潔上漆 將換成電動公車
光華巴士藍39線公車等座椅老化髒汙，遭人質疑是第四、五線城市的公車嗎？業者日前表示，老舊公車將陸續換成電動公車，但因充電場站工程面臨土方去化問題，延誤汰換期程。這批老舊公車已清潔及刷透明漆，看起來好很多了。
除了藍39公車，記者實地體驗搭乘南港展覽館到汐止一帶的其他家客運業者的公車，也發現椅背有老舊情況。
藍39線公車往來新北市汐止社后和台北市南港火車站，有人拍下公車椅背髒汙的照片上傳臉書「汐止社團」，感嘆「這是第四線、第五線城市的公車嗎？骯髒破舊到不行！」
這篇貼文吸引網友關注和留言，有人回應「汐止很多公車環境超落後」、「都沒保養嗎？」但也有人認為不宜苛責，表示「有公車坐你不覺得很幸福了嗎」、「聽說要換電動車了，再忍耐一下吧」。
日前一名在樟樹國小站等待搭乘藍39線公車的女子說，公車安全最重要，至於清潔部分，業者如果能加強當然最好。她搭藍39公車的經驗還不差，司機待人也很客氣。她沒有特別注意椅背，網友上傳的椅背照片看起來很髒，應該是特例。
光華巴士公司表示，這批老舊公車會陸續汰換成電動公車，但因充電場站工程，目前面臨土方去化困境，所以工期有延宕。得知乘客的抱怨，日前已清潔椅背，再刷上透明漆，雖然不像是全新的，但看起來已好很多，希望能讓民眾搭乘時感覺更舒適。
立委廖先翔說，得知訊息後有聯繫光華巴士促請改善，就他了解是因塑膠椅背材質老化造成。這幾年是汰換電動公車的高峰期，相信很快就會有新的車輛投入營運，帶給汐止民眾更好的乘車品質。
新北市議員張錦豪表示，鄉親常反映希望爭取新的公車路線，倒是比較少人陳情公車很髒，甚至髒到不敢坐。現在經營客運不容易，多要靠政府補助，才能滿足更多民眾的乘車需求，他認為對業者不宜過於苛刻，但業者也要體認維持車內清潔，是最基本的服務。
