豪華朗機工首部劇場版作品 最後一問召喚生命純真

中央社／ 台北15日
台灣當代藝術團體「豪華朗機工」受台中國家歌劇院之邀進入劇場，推出首部劇場版作品「最後一問」，將於4月15日到19日演出，用科技召喚生命與人性的純真。（台中國家歌劇院提供）中央社
以2018年台中花博「聆聽花開的聲音」定義台灣當代地景藝術的新高度，豪華朗機工受台中國家歌劇院之邀進入劇場，推出首部劇場版作品「最後一問」，用科技召喚生命與人性的純真。

「最後一問」舞台上沒有演員，只有燈光、機械手臂與多媒體，在50多分鐘的無人劇場中，透過機械手臂與一顆懸浮光球，向人類與文明拋出靈魂拷問。

主創者之一林昆穎說，冷冰冰的光球被賦予「小孩」視角，在一次次的生日許願中成長，但小孩每年都許同樣願望，這個願望到最後會揭曉，留下更多思索。

林昆穎接受中央社記者專訪表示，豪華朗機工在科技與機械的運用是強項，這次在技術層面上，「最後一問」挑戰了極高難度的機械運動協調，觀眾坐在舞台上，看著巨大機械手臂被賦予「溫度」，「一開始可能是死的，但後來它會召喚海浪、它會遮蔽陽光，它成了魔術師，甚至是人類肢體的延伸。」

面對當前AI帶來的巨大改變，林昆穎表示，團隊這次也運用AI做大量的討論與觀察，「AI可以說是集體智慧的資料庫，是藝術家的數位眼睛或器官，雖然AI強大，但在這部作品中其實更想表達，當電源拔掉或是沒有了太陽，AI也無法運作。」作品也要凸顯人類之所以如此珍貴，就在於人類會創造與傳承。

在戶外地景藝術取得巨大成功，受邀規劃大型策展風風火火之際，豪華朗機工選擇回歸限制重重的劇場空間，林昆穎表示，「這是一場蓄謀已久的策略轉身。」

林昆穎說，戶外作品追求的是事件感，但劇場作品磨練的是敘事語言，豪華朗機工成軍16年以來，正經歷從「多元協作」走向「藝術高度」的關鍵轉捩點，「今年將透過這齣台中國家歌劇院的無人劇場、當代館個展到年底將推出的特展，創造豪華朗機工走向國際的藍圖。」

林昆穎表示，回首豪華朗機工的16年路徑，主創者中有人乘鶴遠去，有人去國際藝術村駐村，有人在大型慶典擔任導演，有人專研科技開發，「我們沒有想過要拆夥，更像是彼此練功，往同一個方向前進，最後又帶著新學到的技能回到豪華朗機工，這部作品就是這個階段最重要的呈現。」

林昆穎表示，當光球升起，劇場不再只是劇院，而是一個巨大的生命體，「我們用機械詩篇告訴世界，只要人類還願意提問，世界就還沒到結束的時候。」

豪華朗機工「最後一問」將於4月15日到19日演出，地點在台中國家歌劇院大劇院。

