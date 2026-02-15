無籽水果怎麼來 雜交、生長調節、氣候環境
吃到無籽水果，常讓人感覺口感更順暢。究竟水果為何會無籽？農業部農糧署介紹，主要原因包括雜交育種、生長調節或氣候環境影響，但其成分與一般水果相同。
無籽水果讓消費者能更方便享用水果的美味。根據農糧署說明，無籽水果一般指「無種籽」或「種籽未發育成熟」的水果，常見原因有以下3種。
首先是雜交育種，也就是挑選原本種子較少的品種，再透過育種改良強化特性，以穩定產出無籽果實，常見於桶柑、芭樂等水果。
其次是透過生長調節，應用植物性荷爾蒙（生長調節劑），例如以GA（激勃素）處理葡萄花穗及果穗，使其形成無籽葡萄。
至於鳳梨其實原本有籽，通常藏在果肉與果皮交界處，呈現黑色或深褐色小點。不過，經由農業育種與栽培技術改良，讓鳳梨不必經授粉受精也能結果，如今市售鳳梨幾乎都不含種籽。
此外，氣候環境也是讓水果變成無種籽的因素之一。若果樹開花期間遇到高溫、多雨等氣候影響授粉，可能導致種籽數量較少甚至無籽，通常產量也較為稀少；市售的無籽木瓜就是明顯例子。
農糧署表示，無論是哪一種無籽水果，其成分都與一般水果相同，並未經過基因改造，也不會危害人體，可以安心食用。
🐴金馬報喜迎新年
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。