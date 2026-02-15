快訊

只是送飲料！韓職球員台南春訓涉賭被召回 摸臀性騷證實誤會

大阪固力果看板旁砍人案1死2傷！21歲嫌犯落網 目擊者曝駭人現場

兩岸觀策／中共啟動重組 賴總統需謹言避「赤馬紅羊劫」

無籽水果怎麼來 雜交、生長調節、氣候環境

中央社／ 台北15日電
農業部農糧署介紹，無籽水果有些是雜交育種而來，常見於桶柑、芭樂；也有些透過生長調節，應用植物性荷爾蒙處理，例如無籽葡萄。中央社
農業部農糧署介紹，無籽水果有些是雜交育種而來，常見於桶柑、芭樂；也有些透過生長調節，應用植物性荷爾蒙處理，例如無籽葡萄。中央社

吃到無籽水果，常讓人感覺口感更順暢。究竟水果為何會無籽？農業部農糧署介紹，主要原因包括雜交育種、生長調節或氣候環境影響，但其成分與一般水果相同。

無籽水果讓消費者能更方便享用水果的美味。根據農糧署說明，無籽水果一般指「無種籽」或「種籽未發育成熟」的水果，常見原因有以下3種。

首先是雜交育種，也就是挑選原本種子較少的品種，再透過育種改良強化特性，以穩定產出無籽果實，常見於桶柑、芭樂等水果。

其次是透過生長調節，應用植物性荷爾蒙（生長調節劑），例如以GA（激勃素）處理葡萄花穗及果穗，使其形成無籽葡萄。

至於鳳梨其實原本有籽，通常藏在果肉與果皮交界處，呈現黑色或深褐色小點。不過，經由農業育種與栽培技術改良，讓鳳梨不必經授粉受精也能結果，如今市售鳳梨幾乎都不含種籽。

此外，氣候環境也是讓水果變成無種籽的因素之一。若果樹開花期間遇到高溫、多雨等氣候影響授粉，可能導致種籽數量較少甚至無籽，通常產量也較為稀少；市售的無籽木瓜就是明顯例子。

農糧署表示，無論是哪一種無籽水果，其成分都與一般水果相同，並未經過基因改造，也不會危害人體，可以安心食用。

水果 鳳梨 農糧署

延伸閱讀

帶蛋餅皮入境南韓遭罰12萬元 粉專揭關鍵：含「1成分」就違規

美國關稅調整衝擊台灣 豬農憂心：沒利潤空間撐不下去

好市多烤雞出事了！標示「無防腐劑」涉誤導 美消費者擬提集體訴訟

賈永婕「捧鳳梨祈福」霍諾德滿臉疑惑畫面瘋傳　網笑：一定有綠色乖乖

相關新聞

挑「看不順眼」的彩券下手 男子幸運刮中100萬元

春節期間許多民眾會買刮刮樂試手氣，一位民眾在挑選刮刮樂彩券時，相中一張「看不順眼」的「2000萬超級紅包」彩券，決定買來...

藍39公車椅背髒...乘客怨「第五線城市？」業者先清潔上漆 將換成電動公車

光華巴士藍39線公車等座椅老化髒汙，遭人質疑是第四、五線城市的公車嗎？業者日前表示，老舊公車將陸續換成電動公車，但因充電...

國5台北往宜蘭估將出現車流 高公局：下午3時前車速恐降至40公里以下

今天是小年夜，春節連假第二天。高速公路局路況預報員蘇家婷上午指出，今天以南下車流為主，目前國道北、中、南區車況大致正常，...

今逾30度！ 吳德榮：明除夕中午起北台轉雨濕冷

今天是小年夜，把握好天氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http:...

機票花2.4萬飛4小時「沒螢幕」太崩潰！內行揭隱藏密技：快掃椅背QRcode

在飛機上長時間坐著不能走動，難免會覺得難受。一名網友在Threads發文，透露自己搭乘長榮航班前往清邁旅遊，長達將近四小時的飛行時間卻沒有電視，好奇還可以做些什麼來打發時間，引發熱議。

明起變天北台濕冷三天 這些地區都會下雨

北台灣民眾要保握今天好天氣，因為明天除夕要變天了。中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，除夕前日夜溫差大易有霧，各地好天氣，白...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。