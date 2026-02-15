快訊

「鬼見愁」走完傳奇一生！吳敦告別式黑白兩道送行 警方也來了

只是送飲料！韓職球員台南春訓涉賭被召回 摸臀性騷證實誤會

大阪固力果看板旁砍人案1死2傷！21歲嫌犯落網 目擊者曝駭人現場

過年大餐避免血糖失控 營養師籲把握4原則

中央社／ 彰化15日電
員榮醫院營養師童雅惠（圖）表示，過年期間接續大餐，加上久坐、作息不規律，易導致餐後血糖大幅波動，建議把握進食順序、澱粉代換等4原則，可降低血糖失控機率。中央社
員榮醫院營養師童雅惠（圖）表示，過年期間接續大餐，加上久坐、作息不規律，易導致餐後血糖大幅波動，建議把握進食順序、澱粉代換等4原則，可降低血糖失控機率。中央社

新春期間免不了吃大餐，營養師說，接二連三聚餐會讓人不自覺攝取過多油脂與糖分，加上久坐、作息不規律，易導致餐後血糖大幅波動，建議掌握穩糖4原則，可降低血糖失控機率。

員榮醫院營養師童雅惠表示，過年期間胰臟可能須「加班」處理大量葡萄糖，而糖尿病患者也容易出現餐後血糖偏高情形。

童雅惠說，許多人誤以為只有甜食才會升高血糖，其實含碳水化合物食物進體內會轉換為葡萄糖，包括白飯、冬粉、芋頭、南瓜、年糕、湯圓及年菜中常見勾芡、裹粉料理，而高油脂料理會延緩胃排空，讓血糖高峰來得更晚、降得更慢，不利血糖控制。

她說，大量勾芡的佛跳牆與海鮮羹、年糕與發糕、以糖醋或紅燒料理的魚與肉類，及蛋餃、貢丸等加工火鍋料，都是春節餐桌上常見血糖地雷。

童雅惠表示，民眾可把握穩糖4原則，首先是進食順序，先吃蔬菜、再吃蛋白質，最後才吃澱粉與甜點，讓纖維先進腸道延緩吸收，自然減少澱粉攝取量；第2為澱粉代換，1餐只保留1種主食；第3盡量避開含糖飲料與甜湯、勾芡濃湯及炸物搭配甜醬；第4為高風險食物以一口嘗味取代整份食用。

至於料理方式，童雅惠說，可用香氣取代甜味，減少冰糖上色，改以蔥薑蒜、洋蔥、香菇與滷包提味，能蒸煮就不油炸，湯品可先冷藏去油再食用。

童雅惠表示，飯後30分鐘到1小時散步、快走或簡單家事，有助降低餐後血糖；過年期間可加測飯後2小時血糖，如果連續偏高，下一餐應減少主食、暫停甜飲。此外，用藥方面勿自行停藥或加量，如果作息可能大亂，應事先與醫療團隊討論。

低血糖 料理 過年

延伸閱讀

長輩過年怎麼吃？營養師列紅綠燈份量表：「交換吃」不怕血糖失控

精神科醫眼中「最糟糕早餐」是學習、工作效率下降的元凶

1天1杯恐老4.6歲！暖暖養生飲藏陷阱 營養師：攻擊細胞「壽命時鐘」

紅龜粿、佛跳牆都是慢性病「暗黑炸彈」？營養師揭真相

相關新聞

挑「看不順眼」的彩券下手 男子幸運刮中100萬元

春節期間許多民眾會買刮刮樂試手氣，一位民眾在挑選刮刮樂彩券時，相中一張「看不順眼」的「2000萬超級紅包」彩券，決定買來...

藍39公車椅背髒...乘客怨「第五線城市？」業者先清潔上漆 將換成電動公車

光華巴士藍39線公車等座椅老化髒汙，遭人質疑是第四、五線城市的公車嗎？業者日前表示，老舊公車將陸續換成電動公車，但因充電...

國5台北往宜蘭估將出現車流 高公局：下午3時前車速恐降至40公里以下

今天是小年夜，春節連假第二天。高速公路局路況預報員蘇家婷上午指出，今天以南下車流為主，目前國道北、中、南區車況大致正常，...

今逾30度！ 吳德榮：明除夕中午起北台轉雨濕冷

今天是小年夜，把握好天氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http:...

醫目睹殘酷現場！兒怒吼「你再不死我會破產」 老翁下午猝逝

高齡醫療不只考驗醫療專業，也牽動家庭經濟與情感壓力。雙和醫院心臟內科醫師楊宗燁近日分享臨床觀察，指出在現實醫療現場中，家屬對費用的焦慮，有時甚至會轉化為對病人的巨大心理衝擊。

機票花2.4萬飛4小時「沒螢幕」太崩潰！內行揭隱藏密技：快掃椅背QRcode

在飛機上長時間坐著不能走動，難免會覺得難受。一名網友在Threads發文，透露自己搭乘長榮航班前往清邁旅遊，長達將近四小時的飛行時間卻沒有電視，好奇還可以做些什麼來打發時間，引發熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。