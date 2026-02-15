過年大餐避免血糖失控 營養師籲把握4原則

新春期間免不了吃大餐，營養師說，接二連三聚餐會讓人不自覺攝取過多油脂與糖分，加上久坐、作息不規律，易導致餐後血糖大幅波動，建議掌握穩糖4原則，可降低血糖失控機率。

員榮醫院營養師童雅惠表示，過年期間胰臟可能須「加班」處理大量葡萄糖，而糖尿病患者也容易出現餐後血糖偏高情形。

童雅惠說，許多人誤以為只有甜食才會升高血糖，其實含碳水化合物食物進體內會轉換為葡萄糖，包括白飯、冬粉、芋頭、南瓜、年糕、湯圓及年菜中常見勾芡、裹粉料理，而高油脂料理會延緩胃排空，讓血糖高峰來得更晚、降得更慢，不利血糖控制。

她說，大量勾芡的佛跳牆與海鮮羹、年糕與發糕、以糖醋或紅燒料理的魚與肉類，及蛋餃、貢丸等加工火鍋料，都是春節餐桌上常見血糖地雷。

童雅惠表示，民眾可把握穩糖4原則，首先是進食順序，先吃蔬菜、再吃蛋白質，最後才吃澱粉與甜點，讓纖維先進腸道延緩吸收，自然減少澱粉攝取量；第2為澱粉代換，1餐只保留1種主食；第3盡量避開含糖飲料與甜湯、勾芡濃湯及炸物搭配甜醬；第4為高風險食物以一口嘗味取代整份食用。

至於料理方式，童雅惠說，可用香氣取代甜味，減少冰糖上色，改以蔥薑蒜、洋蔥、香菇與滷包提味，能蒸煮就不油炸，湯品可先冷藏去油再食用。

童雅惠表示，飯後30分鐘到1小時散步、快走或簡單家事，有助降低餐後血糖；過年期間可加測飯後2小時血糖，如果連續偏高，下一餐應減少主食、暫停甜飲。此外，用藥方面勿自行停藥或加量，如果作息可能大亂，應事先與醫療團隊討論。