國5台北往宜蘭預估上午9時後車流出現 高公局估下午3時後才紓解

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是小年夜，高速公路局預估國道南向交通量可達58百萬車公里，為年平均平日(47百萬車公里)的1.2倍。本報資料照片
今天是小年夜，春節連假第二天。高速公路局路況預報員蘇家婷上午指出，目前國道北、中、南區車況大致正常，國5台北往宜蘭預估上午9時後就會有車流出現，一直到下午3時車況會慢慢紓解，現在可以出發了。國1南向楊梅到頭份及國3中和到關西，上午9時到下午1時會有車多情形；國10鼎金系統-燕巢系統上午9時到下午1時也會有車多情形。

高公局指出，今為春節連續假期第2日(小年夜)，預估國道交通量為102百萬車公里，為年平均平日 (93百萬車公里)之1.1倍，其中南向交通量可達58百萬車公里，為年平均平日(47百萬車公里)的1.2倍。

高公局預判今重點壅塞路段如下： 南(東)向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。北(西)向：國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武至左營端。

今日國道相關疏導措施包括：單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

