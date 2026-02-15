明除夕變天 粉專：乾涼轉濕冷低溫13度

把握今天好天氣，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，明除夕變天，乾涼轉濕冷。

「林老師氣象站」指出，今日台灣各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱，日夜溫差增大，各地大多為晴到多雲天氣。明日（16日）變天，中午受鋒面接近影響，桃園以北、宜蘭及花蓮地區前後都轉為局部短暫陣雨；下午受鋒面通過影響，降雨區域再擴大，台東地區、恆春半島及竹苗山區也都有零星短暫陣雨機會。

「林老師氣象站」表示，到17日的清晨，鋒面雖然遠離，後方的冷空氣接力抵達，由於東北季風增強緣故，迎風面的北部及宜蘭地區不只環境水氣增多，降雨機會增高，天氣也同時轉偏涼冷，其它地區早晚亦涼；一直要到20日（初四），東北季風才有再減弱的趨勢。

「林老師氣象站」指出，目前預測除夕日的最低溫：中部以北及宜蘭地區13至17度，南部、澎湖及花蓮地區16至18度，台東地區低溫在18至21度之間，金門及馬祖地區低溫也分別在11至13度及9至11度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。