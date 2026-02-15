今逾30度！ 吳德榮：明除夕中午起北台轉雨濕冷

今天是小年夜，把握好天氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3759-2026-02-14-21-25-40）指出，今日各地晴朗穩定、溫暖如春，各地區高溫約在30度左右，但因輻射冷卻，日夜溫差很大；今日至明晨、金、馬及西半部清晨易起霧，應注意。

今日各地區氣溫如下：北部14至30度、中部14至31度、南部14至32度及東部13至29度。

吳德榮指出，「除夕」(16日)上午北台雲量漸增；下午起東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，北台轉濕涼；其他地區仍為晴時多雲、影響輕微。「初一、二」(17、18日)東北季風影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨的機率，北台偏涼微冷；中南部晴時多雲、白天舒適早晚微冷；「初二」白天起水氣漸減、北部降雨漸歇。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，「年初三」(19日)季風減弱、氣溫回升，北部雲層漸散、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率。「初四至開工日」(20至23日)台灣附近轉偏東、再轉東南風，各地晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨；白天舒適、逐日漸升至微熱，早晚因「輻射冷卻」氣溫偏低，日夜溫差大。西半部清晨及金、馬起霧的機率、逐日提高，應注意。開工日的模擬、各國模式仍然分歧，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。