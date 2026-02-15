成效差 復康巴士共乘僅3成

輪椅族主要交通工具「復康巴士」多年來頻頻出現「叫不到車」的困境，政府為提升使用效率推動「共乘制」，但成效有限。據衛生福利部統計，全台復康巴士共乘平均使用率僅約三成，即使祭出六六折補助，對民眾吸引力仍不足。衛福部指出，復康巴士屬於「及門運輸」量能有限，若無無障礙大眾運輸支撐，難以從根本解決交通需求。

王小姐日前特地請假陪媽媽前往醫學中心就醫，首次預約復康巴士時，被建議若願意共乘較容易叫到車。當天早上八點準時在家門口等待，卻因前一名共乘乘客遲到，直到近九點才上車，等待期間不斷擔心會看不到醫師。她無奈說，共乘省不了多少錢，卻多花好幾倍時間。

多扶接送執行長許佐夫表示，政府將解方押在共乘上，其實方向錯誤，身障者交通不該只剩復康巴士一條路，若缺乏多元無障礙運輸系統，再多共乘補助都無法滿足需求。他說，現在復康巴士預約困難並非單純車輛不足，而是需求高度集中，絕大多數搭乘目的為就醫，出車尖峰集中在早上七、八點與下午四、五點，與通勤潮類似。

許佐夫說，共乘看似能分流，實際上卻障礙重重，因為並非每輛復康巴士都能同時容納兩張輪椅，還牽涉人際媒合與調度安排，更大的問題是繞路與等候時間。現行車資原本僅為計程車的三分之一，共乘再補助六六折，換算下來通常只省下十幾到幾十元，卻可能多耗費數十分鐘甚至數小時時間成本。

6都分析 雙北桃共乘率偏低 台中最高達七成七

衛福部社家署統計，二○二四年復康巴士全年服務趟次逾三八四萬趟，其中選擇共乘僅約一○三萬趟，占比二成七。六都於二○二五年共乘趟次，台中市共乘率最高達七成七，台北市最低僅百分之○點二，其餘新北為百分之七點一、桃園市百分之七點四、高雄市百分之十三點九。

社家署副署長尤詒君表示，共乘確實能紓緩部分需求，但並非萬靈丹，受限於地理條件、路線距離與使用意願，例如台東、花蓮幅員狹長，共乘本就難以媒合，加上復康巴士屬高成本、低彈性的及門服務，長期仍須靠無障礙公共運輸體系補位，才能真正滿足身障者的行動需求。

交通部表示，目標於二○三○年前完成都會區公車全面電動化並導入無障礙設計；偏鄉地區則以「幸福巴士」為主軸，目前已涵蓋一百九十二個鄉鎮、五○四條路線，提供就醫與生活基本交通服務，逐步建構無障礙運輸環境。