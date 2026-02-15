高責任高風險 復康巴士司機荒

為讓民眾能如期使用到復康巴士，全台復康巴士數量，近五年成長百分之十一，去年底已達二四六四輛，但仍不足以支應需求；承攬復康巴士業務的業者指出，復康巴士最大危機不是車輛不足，而是駕駛嚴重缺工，駕駛高齡化與車輛成本壓力等，都讓服務量逐步緊縮。

財團法人育成社會福利基金會執行長賴光蘭表示，新北市每天實際能上路的復康巴士約四百輛，看似不少，但關鍵在於「有多少司機能排班」。復康巴士屬高責任、高風險工作，司機需安全駕駛，還要協助輪椅固定、上下車移位，工作負荷遠高於一般計程車，難吸引年輕人投入，目前駕駛多是退休後再回職場的中高齡族群。

賴光蘭說，復康巴士駕駛在接送身障乘客時，常需臨停紅線或並排停車，即使非主觀違規，仍可能遭開罰，罰鍰與申訴行政成本，營運單位雖然多會吸收，但駕駛屢收紅單或載客時屢遭驅趕，都會提高工作壓力、降低留任意願，即使復康巴士車輛不斷增加，出車量卻難以同步提升。

賴光蘭說，現行補助多以行駛里程計價，司機人力不足直接影響營收，但人事、車輛、停車與維修費用卻屬固定成本，營運單位常處於「愈忙愈虧」狀態。為留住司機，基金會提供年假福利與留任誘因，仍難與其他產業薪資條件競爭。

承接北市復康巴士業務的伊甸基金會說，政府雖推動共乘制度試圖提高效率，但駕駛不足的結構問題未解，共乘難以成為解方。若政府仍以低補助、高責任模式要求單位撐起大量照護運輸需求，復康巴士人力斷層只會持續惡化。