聽新聞
0:00 / 0:00

高責任高風險 復康巴士司機荒

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

為讓民眾能如期使用到復康巴士，全台復康巴士數量，近五年成長百分之十一，去年底已達二四六四輛，但仍不足以支應需求；承攬復康巴士業務的業者指出，復康巴士最大危機不是車輛不足，而是駕駛嚴重缺工，駕駛高齡化與車輛成本壓力等，都讓服務量逐步緊縮。

財團法人育成社會福利基金會執行長賴光蘭表示，新北市每天實際能上路的復康巴士約四百輛，看似不少，但關鍵在於「有多少司機能排班」。復康巴士屬高責任、高風險工作，司機需安全駕駛，還要協助輪椅固定、上下車移位，工作負荷遠高於一般計程車，難吸引年輕人投入，目前駕駛多是退休後再回職場的中高齡族群。

賴光蘭說，復康巴士駕駛在接送身障乘客時，常需臨停紅線或並排停車，即使非主觀違規，仍可能遭開罰，罰鍰與申訴行政成本，營運單位雖然多會吸收，但駕駛屢收紅單或載客時屢遭驅趕，都會提高工作壓力、降低留任意願，即使復康巴士車輛不斷增加，出車量卻難以同步提升。

賴光蘭說，現行補助多以行駛里程計價，司機人力不足直接影響營收，但人事、車輛、停車與維修費用卻屬固定成本，營運單位常處於「愈忙愈虧」狀態。為留住司機，基金會提供年假福利與留任誘因，仍難與其他產業薪資條件競爭。

承接北市復康巴士業務的伊甸基金會說，政府雖推動共乘制度試圖提高效率，但駕駛不足的結構問題未解，共乘難以成為解方。若政府仍以低補助、高責任模式要求單位撐起大量照護運輸需求，復康巴士人力斷層只會持續惡化。

巴士 共乘

延伸閱讀

癌友春節四大考驗 癌症希望基金會陪伴癌友這樣過年不心累

身障揪團出遊不再難 雲林第二輛大型復康巴士啟用

影／疑號誌變換加視線死角 6旬翁遭復康巴士撞卡車底送醫不治

桃園洗腎婦搭復康巴士被丟包？兒尋獲母心寒：竟躺路上無人聞

相關新聞

情人節迎財神！北市彩券行報喜 大樂透買1900元「500萬元入袋」

大樂透春節加碼累計至2月13日，春節大紅包、小紅包獎項的總中獎注數共67注，開出加碼獎項的彩券行共61家。台北市中山區的...

財神爺情人節上班了！大樂透頭獎一注獨得1.9億元 獎落這縣市

大樂透頭獎開出來了！1.9億元頭獎獎金由1注獨得，賣出頭獎大樂透的彩券行位於高雄市小港區崇文路36號的億來發彩券行。

好天氣只到明天！除夕變天 桃園以北降溫、降雨

把握明天最後好天氣！中央氣象署指出，明天仍會是溫暖晴天，但後天的除夕將變天，桃園以北地區會有局部降雨，氣溫也會從明天的2...

預估小年夜國道交通南向是平日1.2倍 9大路段易塞

明日(2/15)為春節連續假期第2日(小年夜)，交通部高公局預估國道交通量為102百萬車公里，為年平均平日 (93百萬車...

1張圖看最新天氣展望 2波冷空氣南下 第2周全台降雨機率增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中及第2周期中至期末各有一波北方冷空...

春節旅遊兩樣情！峴港、富國島包機滿 海外過年取代國旅走春

春節連假向來是國旅旺季，但今年明顯轉向，受物價、飯店房價上漲及長假期影響，不少人精算後決定出國更划算，帶動海外團與包機熱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。