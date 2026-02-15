新聞眼／官員只會嗆聲 無助解決問題

近日一名急診醫師在臉書粉專指出，聽到有同業收治腦出血患者卻因院內無加護病房床位、雙北也無處可轉，只能被迫在急診直接開刀，感嘆醫療量能瀕臨極限，此文意外引來衛福部次長林靜儀公開批評，直指不必用「夢到」來寫新聞，並秀出監測數據強調雙北ＩＣＵ並未缺床，批評別為打擊衛福部，扭曲第一線醫療夥伴的努力。

急診壅塞早已是長年問題，尤其春節期間幾乎年年重演。衛生福利部今年提前部署，不僅設置假日輕急症中心，更投入十六億元鼓勵院所開診，希望分流病患，只是連假尚未開始前，林靜儀便先對第一線急診醫師開砲，既未關心病患後續安置狀況，也未釐清實際床位運作困境，只以辦公室裡的數字否定第一線，還直指對方是「夢到」的。

台北市醫師職業工會對此事特別指出，官方所掌握的數據是「帳面空床」，實務上常因護理人力不足出現「有床無人」情況，甚至部分醫院為了評鑑與行政壓力調整數據，讓數據好看，實際上，重症床位都是一床難求。曾經是第一線醫療人員的林靜儀，難道會不知道？

林靜儀砲火對準急診醫護並非首次，去年春節急診崩潰時，就曾以「小腦袋」回嗆求援醫師，事後雖承諾檢討溝通方式，但今年卻再度重演類似劇情，一次次的冷嘲熱諷，不僅無助於問題解決，反而持續消磨基層對制度的信任。

面對台灣現在的醫療困境，衛福部官員實在不該砲打第一線，應該捲起衣袖，到第一線理解現況，找出可行的解方，而不是拿報表數據打擊，那些正幫患者尋覓病床，卻苦無轉診機會的醫療人員。