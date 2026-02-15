聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／官員只會嗆聲 無助解決問題

聯合報／ 本報記者翁唯真

近日一名急診醫師在臉書粉專指出，聽到有同業收治腦出血患者卻因院內無加護病房床位、雙北也無處可轉，只能被迫在急診直接開刀，感嘆醫療量能瀕臨極限，此文意外引來衛福部次長林靜儀公開批評，直指不必用「夢到」來寫新聞，並秀出監測數據強調雙北ＩＣＵ並未缺床，批評別為打擊衛福部，扭曲第一線醫療夥伴的努力。

急診壅塞早已是長年問題，尤其春節期間幾乎年年重演。衛生福利部今年提前部署，不僅設置假日輕急症中心，更投入十六億元鼓勵院所開診，希望分流病患，只是連假尚未開始前，林靜儀便先對第一線急診醫師開砲，既未關心病患後續安置狀況，也未釐清實際床位運作困境，只以辦公室裡的數字否定第一線，還直指對方是「夢到」的。

台北市醫師職業工會對此事特別指出，官方所掌握的數據是「帳面空床」，實務上常因護理人力不足出現「有床無人」情況，甚至部分醫院為了評鑑與行政壓力調整數據，讓數據好看，實際上，重症床位都是一床難求。曾經是第一線醫療人員的林靜儀，難道會不知道？

林靜儀砲火對準急診醫護並非首次，去年春節急診崩潰時，就曾以「小腦袋」回嗆求援醫師，事後雖承諾檢討溝通方式，但今年卻再度重演類似劇情，一次次的冷嘲熱諷，不僅無助於問題解決，反而持續消磨基層對制度的信任。

面對台灣現在的醫療困境，衛福部官員實在不該砲打第一線，應該捲起衣袖，到第一線理解現況，找出可行的解方，而不是拿報表數據打擊，那些正幫患者尋覓病床，卻苦無轉診機會的醫療人員。

林靜儀 衛福部 加護病房

延伸閱讀

賴清德視察春節醫療量能 衛福部16億元獎勵開診避免急診大壅塞再現

桃園男骨折急診打傷3名醫生遭從重量刑 法院認「這原因」判無罪

影／挹注16億鼓勵春節開診 賴清德：急診壅塞應可迎刃而解

醫師爆雙北ICU沒空床無法轉院 石崇良今公布最新候床數字

相關新聞

情人節迎財神！北市彩券行報喜 大樂透買1900元「500萬元入袋」

大樂透春節加碼累計至2月13日，春節大紅包、小紅包獎項的總中獎注數共67注，開出加碼獎項的彩券行共61家。台北市中山區的...

財神爺情人節上班了！大樂透頭獎一注獨得1.9億元 獎落這縣市

大樂透頭獎開出來了！1.9億元頭獎獎金由1注獨得，賣出頭獎大樂透的彩券行位於高雄市小港區崇文路36號的億來發彩券行。

好天氣只到明天！除夕變天 桃園以北降溫、降雨

把握明天最後好天氣！中央氣象署指出，明天仍會是溫暖晴天，但後天的除夕將變天，桃園以北地區會有局部降雨，氣溫也會從明天的2...

預估小年夜國道交通南向是平日1.2倍 9大路段易塞

明日(2/15)為春節連續假期第2日(小年夜)，交通部高公局預估國道交通量為102百萬車公里，為年平均平日 (93百萬車...

1張圖看最新天氣展望 2波冷空氣南下 第2周全台降雨機率增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中及第2周期中至期末各有一波北方冷空...

春節旅遊兩樣情！峴港、富國島包機滿 海外過年取代國旅走春

春節連假向來是國旅旺季，但今年明顯轉向，受物價、飯店房價上漲及長假期影響，不少人精算後決定出國更划算，帶動海外團與包機熱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。