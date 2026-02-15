ICU壅塞 腦出血急刀 傳雙北無處收

昨天為春節九天連假首日，避免急診壅塞，衛福部今年挹注十六億鼓勵診所開診，分流急診就醫人潮；但連假前，傳出有腦出血患者送至急診卻無開刀房、加護病房，連要轉至雙北其他醫院也面臨「無處可轉」的情況，直言是「醫療崩壞進行式」。衛福部長石崇良表示，雙北目前僅台大、林口長庚候床逾五○人，與往年相比呈下降趨勢，但今年將嚴陣以待、持續監測。

臉書粉專「急診醫師碎碎念」日前發文指出，聽說有名腦出血患者送至急診，該院卻無開刀房、加護病房，急診聯繫周邊的雙北醫院，竟無處可轉，該名急診醫師只好冒著風險，於急診替患者動刀，無奈指出這儼然是「醫療崩壞進行式」。

第一時間，衛福部次長林靜儀立即於臉書發文回應，指出雙北加護病房（ＩＣＵ）有沒有空床不必用「夢到」來寫文做新聞，去年八月至今年二月資料顯示，雙北轉診網絡單月轉出量穩定，八成以上是醫院內部轉ＩＣＵ，也尚有院際間轉診收治空間，強調春節專案啟動迄今，未發生過雙北無一床ＩＣＵ的現象。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫說，衛福部掌握各醫院的ＩＣＵ床位是「帳面空床數」，第一線仍面臨「有床用不了」的困境，如護理人力不足，無法開出足量重症病床，或因評鑑與督考壓力，醫院不願將重症患者轉出，或醫院即使有空床，卻缺乏神經外科、心血管外科等專科醫師，導致床位難以支用等。

陳亮甫說，急診人力緊繃，醫護無力逐一確認各家醫院床位與人力狀況，第一線缺乏即時透明的調度平台，才導致重症資源調配更加困難。

石崇良表示，昨為連假首日，初步盤點雙北地區的急診候床數超過五十人，僅有台大醫院與林口長庚醫院，其餘醫院的候床數都在卅人以下，甚至有些醫院創下史上最低的候床數，與往年相比，今年候床情況明顯下降。現在也沒有發生需要加護病房的患者，無法收治的情形。

面對春節九天連假，石崇良表示，將嚴陣以待，根據統計，春節期間就醫人次約是平日的一點五到一點七倍，為分流患者，衛福部健保署今年投入十六億元，獎勵各級醫療院所、藥局開診，全台六都也有十三處周日及國定假日輕急症中心（ＵＣＣ）供民眾就醫。