一周大事（115年2月8日~2月14日）
國內
11日：蛇年台股封關，在台積電股價站上一九○○元帶動下，大盤指數締造三萬三六○五點的新高紀錄。
12日： 八旬婦人林劉龍子悶死照護逾五十年的重殘兒，判刑兩年六月。賴清德總統批示同意特赦林劉龍子，免除發監執行。
13日：台美正式簽署對等貿易協定，確立對等關稅百分之十五且不疊加，二三二關稅最優惠、爭取二○七二項輸美產品豁免對等關稅。
國外
8日：日本眾議院大選，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨拿下三一六席是，是二戰後日本政黨首度跨越眾院三分之二絕對多數門檻。
13日：為期三天的慕尼黑安全會議登場，今年會議聚焦美歐關係重構與歐洲防衛自主未來。
12日：美國總統川普在白宮說，將派第二支航艦打擊群前往中東，並警告伊朗若未能達成核協議，對伊朗將是糟糕的一天。
