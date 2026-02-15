聽新聞
0:00 / 0:00

一周大事（115年2月8日~2月14日）

聯合報／ 本報訊

國內

11日：蛇年台股封關，在台積電股價站上一九○○元帶動下，大盤指數締造三萬三六○五點的新高紀錄。

12日： 八旬婦人林劉龍子悶死照護逾五十年的重殘兒，判刑兩年六月。賴清德總統批示同意特赦林劉龍子，免除發監執行。

13日：台美正式簽署對等貿易協定，確立對等關稅百分之十五且不疊加，二三二關稅最優惠、爭取二○七二項輸美產品豁免對等關稅。

國外

8日：日本眾議院大選，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨拿下三一六席是，是二戰後日本政黨首度跨越眾院三分之二絕對多數門檻。

13日：為期三天的慕尼黑安全會議登場，今年會議聚焦美歐關係重構與歐洲防衛自主未來。

12日：美國總統川普在白宮說，將派第二支航艦打擊群前往中東，並警告伊朗若未能達成核協議，對伊朗將是糟糕的一天。

延伸閱讀

右手疼痛就醫…高市早苗親曝狀況「讓大家擔心了」 網友打氣：健康第一

中駐日使館批日教科書「美化侵略戰爭」 學者：做績效給中國政府看

中國駐日大使：中日關係陷邦交正常化以來最嚴峻困難局面

日本扣押中國漁船並逮捕船長 3年多來首次

相關新聞

情人節迎財神！北市彩券行報喜 大樂透買1900元「500萬元入袋」

大樂透春節加碼累計至2月13日，春節大紅包、小紅包獎項的總中獎注數共67注，開出加碼獎項的彩券行共61家。台北市中山區的...

財神爺情人節上班了！大樂透頭獎一注獨得1.9億元 獎落這縣市

大樂透頭獎開出來了！1.9億元頭獎獎金由1注獨得，賣出頭獎大樂透的彩券行位於高雄市小港區崇文路36號的億來發彩券行。

好天氣只到明天！除夕變天 桃園以北降溫、降雨

把握明天最後好天氣！中央氣象署指出，明天仍會是溫暖晴天，但後天的除夕將變天，桃園以北地區會有局部降雨，氣溫也會從明天的2...

預估小年夜國道交通南向是平日1.2倍 9大路段易塞

明日(2/15)為春節連續假期第2日(小年夜)，交通部高公局預估國道交通量為102百萬車公里，為年平均平日 (93百萬車...

1張圖看最新天氣展望 2波冷空氣南下 第2周全台降雨機率增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中及第2周期中至期末各有一波北方冷空...

春節旅遊兩樣情！峴港、富國島包機滿 海外過年取代國旅走春

春節連假向來是國旅旺季，但今年明顯轉向，受物價、飯店房價上漲及長假期影響，不少人精算後決定出國更划算，帶動海外團與包機熱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。