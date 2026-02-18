年菜油鹹甜 初二腸胃拉警報

每逢初二回娘家的日子，也是「腸道清算日」，每年急診人潮都會湧現，春節急診疾病排行，腸胃炎長年位居前三名。土城長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師林士驊說，過年從小年夜一路吃到初二，油、鹹、甜、糯米與酒精輪番上陣，通常初二時腸胃就會大喊受不了，陸續出現「脹、痛、逆流、腹瀉」症狀。因此，想避免年節期間因腸胃疾病跑急診，最好先從飲食減量開始。

春節大餐 老症頭更易發作

春節期間出現的腸胃不適，林士驊指出，往往不是「突然生病」，而是原本潛藏的體質問題或慢性症狀，再加上年節飲食改變，因而被放大所致。

例如有胃食道逆流、腸躁症等狀況的民眾，過年期間頻繁進食火鍋、甜食與重口味料理，腸胃道本來就蠕動較差，又一口氣吃下大量食物，腸道蠕動會進一步放慢，使食物在胃中停留時間拉長，就會出現上腹悶脹、飽滯不適，甚至惡心、想吐等症狀，若再加上油脂、辛辣、甜食、鹽分與酒精攝取過多，更會刺激胃酸分泌、增加胃內壓力，使不適感明顯加劇。

若春節期間因過度飲食，出現心窩處悶脹或疼痛、胸口灼熱等症狀，需要立即意識到可能是胃食道逆流，若將後續的飲食減量，仍有明顯的不適感，應立即就醫，由醫師判斷可能的疾病。林士驊表示，有可能不是胃食道逆流，而是心血管疾病。

食物中毒 嚴重腹瀉應就醫

春節期間也常見的腸胃道疾病是食物中毒導致腹瀉，林士驊指出，春節聚餐多，食物保存與分食方式複雜，一旦吃到不新鮮食物，或吃到保存不慎的食物，易因細菌感染引發腸胃炎，就可能出現反覆拉肚子、腹痛，甚至合併發燒等症狀。如果腹瀉次數在二次以內，可以不需要就醫，先多休息、多喝水改善；若超過二次以上，後續腹瀉到僅剩水，建議立即就醫。

過度飲食可能會增加「排氣」的頻率？林士驊說，常見放屁多的原因，其實是「吞進太多空氣」，若吃飯時一邊聊天或狼吞虎嚥，空氣會跟著食物進胃，如果沒有以打嗝排出，就會一路往下到腸道，最後以放屁形式排出。排氣也可能是吃下容易「產氣」的食物，如豆類、地瓜、碳酸飲料等，若本身就容易脹氣的人，過年期間可以先飲食減量，觀察症狀是否改善。

春節飯桌上擺放各類美食，有些民眾會嘗試喝果醋幫助消化，好讓後續可以多吃更多食物。林士驊強調，吃飽就該讓腸胃休息，硬灌刺激性飲品再繼續吃，只會讓胃更脹、逆流更嚴重。更重要的是，若吃撐到吐，可能會引發兩種風險，一是劇烈嘔吐造成食道黏膜裂傷出血，二是嘔吐物不慎吸入呼吸道增加吸入性肺炎風險。

幫助消化 飯後散步30分鐘

若真想幫助消化，林士驊建議，飯後不要立刻坐著不動或躺下，應起身散步、做輕度活動，至少走30分鐘，以促進腸胃蠕動；再者是下一餐清淡、減量，不要讓腸胃連續超負荷，與其喝果醋或吃酵素等幫助消化，不如選擇吃天然含消化酵素的水果，如鳳梨、奇異果等，適量即可。

不少人春節前會囤胃散、止瀉藥或海外買回的腸胃藥，若有胃痛、拉肚子時就先吞成藥。林士驊不建議此做法，因為症狀背後可能是感染、潰瘍、逆流或其他問題，亂吃藥可能掩蓋病情、延誤診斷。若真的不舒服，最好是就醫由醫師評估，尤其是合併警訊症狀時，一定要盡速就醫。