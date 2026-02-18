掌握3原則 失智長輩走春更開心

春節假期許多民眾計畫返鄉探視或帶長輩走春，但失智症長輩卻因短期記憶減損，對新環境與生活變動較為敏感，容易產生不安與焦慮。為此，桃園療養院副院長李俊宏建議，失智症患者家屬應掌握「不反駁、不勉強、不打亂作息」三大核心原則，並透過放慢說話速度，讓長輩在熟悉的安穩感中享受天倫之樂。

失智症長輩對「舊事物」印象深刻，但對「新資訊」吸收困難，李俊宏建議，走春地點宜選擇長輩過去習慣、經常前往的地方，避免環境劇烈變動造成恐慌。此外，過年期間家庭聚會頻繁，常見守歲或深夜打牌，家屬應盡量維持長輩平時的規律作息，避免因過度喧鬧或熬夜打亂生理時鐘，導致長輩在夜間出現困惑、焦慮或情緒不穩。

在溝通技巧方面，探訪親友應將語速放慢、句子縮短，一次僅表達一個重點，以配合長輩減退的聽力與認知功能。李俊宏說，若長輩忘記人名或記錯時間，家屬切記「不要直接反駁或責備」，諸如「你怎麼又忘了」、「剛剛才講過」等語句，會讓長輩產生強烈挫折感與防衛心理，甚至引發衝突。若不急於當下釐清，可順著長輩的話語帶過，或以「沒關係，我們一起想」等包容性語氣引導，避免當眾指責長輩記性，改以重新介紹身分方式化解尷尬。

在肢體接觸上，對於中度以上的失智長輩，應避免突然靠近或過度親密的拍肩、拉手等動作，以免引發驚嚇或防衛反應。李俊宏說，若要合照或拍影片，應尊重長輩意願，不應強迫擺拍。家人討論病情時應避開長輩，避免直接的言語刺激。

至於有哪些活動可以幫助失智長輩，李俊宏表示，冬天日照對穩定長輩認知功能十分重要，可趁天氣好時帶長輩散步、曬太陽，或一起做網路上簡易的長輩健康操，幫助活絡筋骨，也能適當維持肢體靈活。

李俊宏鼓勵家屬，多與長輩聊聊「過往回憶」，這能帶給失智長輩極大的安心感與成就感。即使長輩反覆講述同一段往事，家屬也應耐心陪伴，進入長輩的世界，而非強行將其拉回現實。透過高品質的耐心陪伴，不僅能降低長輩的心理壓力，也能讓春節團聚成為溫馨的療癒時光。