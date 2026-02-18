聽新聞
出遊防生病 備妥用藥、別玩太嗨

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
春節期間出遊，人多擁擠，傳染病升溫，尤其出國旅遊，因時差、氣候問題而容易生病。本報資料照片
民眾常利用年假期間出遊，因人多擁擠，傳染病可能升溫，尤其到國外旅遊，因時差、氣候等問題，容易導致民眾生病。醫師提醒，利用春節出國的民眾，應備足常見藥物及保暖衣物，領取慢性病處方箋病人也要多備藥物，避免班機延誤讓病情惡化；在國內旅遊的民眾，則要避免「玩太嗨」、熬夜，易造成免疫力下降而生病。

新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳說，出國旅遊可準備的常見藥物為腸胃道、呼吸道感冒用藥，民眾可至診所或醫院諮詢醫師開立；旅遊中若有登高山、潛水等特殊活動，應準備緩解高山症的磺胺類藥物，與減緩眩暈、壓力不平衡的藥物等；部分民眾搭乘飛機容易恐慌，可準備減輕焦慮的藥物。此外，因應各國傳染病情況不同，建議上疾管署網站查詢，提前2至4周接種相關疫苗。

春節出遊，若待在北半球，不少地區仍在嚴寒冬季。柳朋馳指出，若民眾旅遊目的地氣候寒冷，建議出發前要查好當地氣溫，並在手邊準備一件禦寒外套帶上飛機，避免剛下飛機，還沒領到行李前，暴露於環境溫差導致不適，若有滑雪行程，或赴極地旅遊，更要備齊保暖配件，尤其有心血管、腦血管病史民眾，更應注意保暖，曾經發生心肌梗塞的病人，建議準備急救用的舌下含錠。

柳朋馳表示，出國旅遊可能遇到班機因氣候延誤情況，慢性病患者如因此延誤，又無法在當地購得所需藥物，恐讓慢性病患者陷入治療斷炊危機，建議慢性病患多準備幾天藥物，否則以服用抗凝血藥物患者為例，藥效2至3天就會代謝掉，恐有中風風險。

至於國內旅遊，則要避免過度玩樂，柳朋馳說，民眾連假期間玩得太興奮，連續多日熬夜，可能導致抵抗力大幅下降，容易染上傳染性疾病，提醒民眾放鬆之餘，應注意規律作息，而國內外冬季流感盛行，民眾宜避免前往人多、密閉空間，真要前往這類區域，應佩戴口罩、勤洗手，也建議民眾接種流感疫苗預防重症。

出國旅遊 流感疫苗 慢性病 保暖 醫師 患者 病患 飛機

