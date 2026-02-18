健康你我他／陪媽媽小旅行 難忘的團圓夜

在媽媽沒生病前，每年大年初二，我們姊妹總會回鄉下娘家，吃一頓熱鬧的團圓飯。那時候人多、話多、菜也多，年味顯得特別濃厚。

但媽媽生病後，一切都變了。到了初二，我們各自返家探望媽媽，坐一會兒、說幾句話，便又匆匆回到各自的生活軌道，那頓象徵團圓的飯，就這樣缺席了。

去年初二，大姊提議帶著媽媽來一趟兩天一夜的小旅行，晚餐交由民宿餐廳準備。於是，在陌生卻溫暖的空間裡，我們陪著媽媽，重新吃到了一頓久違的團圓飯，也成了記憶中難以忘懷的一餐。

其實，我們不喜歡在過年期間外出旅行。塞車是必然，旅宿價格也毫不親民，但轉念一想，媽媽一整年幾乎足不出戶，而我們姊妹平日不是忙於工作，就是被家庭牽絆，能齊聚的時候很少。於是，這些現實考量，在此刻都顯得微不足道。

媽媽吃著民宿準備的豐盛菜餚與特產，嘴裡不停地說著：「真好食、真好食」。我們看著她一口接一口吃得滿足，心裡也跟著被填滿。

雖然這趟小旅行，確實讓荷包瘦了些，來回路上也難免塞車，但是看到媽媽臉上的笑容，我們都覺得，「一切值得了。」更難得的是，姊妹們也得以短暫抽離各自的角色，在餐桌前自在地談天說地。那一頓飯，吃的不只是佳餚與團聚的熱鬧，更像是一場讓彼此心靈都得以安放的相聚。