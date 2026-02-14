復康巴士共乘成效兩樣情 台中逾七成、台北不到百分之一

復康巴士使用需求年年攀升，各縣市政府推動「共乘制」，盼改善民眾訂不到車的困境，但實際成效卻出現巨大落差。盤點六都共乘表現，台中市共乘率高達7成7以上，台北市卻不到1%，各縣市即使祭出優惠車資或獎勵業者措施，仍難靠「共乘」解復康巴士長期供需失衡問題。

分析六都復康巴士共乘率，位處北部的台北市、新北市、桃園市等共乘率普遍偏低，皆不到一成，其中台北市情況最為嚴重，2023年至2025年平均共乘率不到0.2%，每年服務趟次逾60萬趟，共乘趟次卻最低一年不到一千趟次。

台北市公運處一般運輸科長洪瑜敏指出，北市目前共有328輛復康巴士，其中137輛可同時擺放兩張輪椅，但共乘率始終拉不起來，主因是乘客擔心繞路影響行程，加上輪椅空間與陪伴座位受限，使多數民眾對共乘意願不高。

高雄市共乘率近年雖由12%微幅升至約14%，但成長仍相當有限。高雄市交通局表示，搭乘復康巴士的乘客普遍不願繞道接送他人，憂心延誤看診時間，加上制度規定可安排共乘不得拒絕，反而引發部分民眾怨言，也使共乘難以普及化。

相較之下，台中市共乘表現一枝獨秀，台中市社會局指出，目前復康巴士已增至290輛，並同步建構多元交通補助制度，讓身障者不必只仰賴復康巴士，包括提供視障者計程車補助、行動不便者可搭配使用通用計程車，成功分流需求，並有效讓最需要使用復康巴士者，能提升共乘意願。

至於桃園市與新北市，共乘率約落在7%左右，新北市已將每日共乘預約趟次由兩趟提高至四趟，盼能提升使用誘因；台南市共乘率雖突破3成，但仍受民眾搭乘意願限制，近期再加碼優惠，共乘補助五成，希望刺激共乘。