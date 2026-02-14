快訊

情人節迎財神！北市彩券行報喜 大樂透買1900元「500萬元入袋」

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
大樂透春節加碼大紅包小紅包，以連碰方式購買，有可能一次中好幾注。圖／聯合報系資料照片
大樂透春節加碼累計至2月13日，春節大紅包、小紅包獎項的總中獎注數共67注，開出加碼獎項的彩券行共61家。台北市中山區的「龍來發彩券行」所售出的中獎彩券一張即對中7注春節大紅包獎項，包含3注獨得百萬獎金以及4注50萬元，總獎金達500萬元。

台灣彩券表示，依系統紀錄，該張中獎彩券的購買金額為1900元，包含自行選號的7連碰（包牌7個號碼，350元）、8連碰（包牌8個號碼，1400元）系統投注各1組以及3組一般投注（各50元）的選號，其中8連碰的8個包牌號碼裡有7個對中當期春節大紅包獎號，因此幸運對中7注春節大紅包獎項。

是店名取得好？還是地點好？財神爺超愛光顧花蓮市「積財庫彩券行」，去年11月14日6.91億元的大樂透頭獎開在這裡，今年春節加碼再傳喜訊，2月13日開出百萬春節大紅包。

台彩表示，大樂透春節加碼活動期間買一張大樂透可以對億元頭獎、100萬元的春節大紅包以及10萬元春節小紅包等三種獎項。

2月14日開獎的大樂透獎號為01、11、22、35、36和40，特別號為28，本期頭獎開出一注，獨得獎金1.9億元，頭獎商店為高雄市小港區的「億來發彩券行｣。加碼獎項部分，本期開出的9個春節大紅包獎號從小到大依序為05、08、11、14、19、31、38、39和41，春節小紅包獎號則為30，

2月14日百萬春節大紅包共送出25組，其中19組為一注獨得100萬元獎金，其餘6組由2注均分，每注獎金50萬元；10萬元的春節小紅包獎項則送出32組，其中24組為一注獨得10萬元，6組由2注均分，每注獎金5萬元，1組由3注均分，每注獎金3萬3333元，另有1組由4注均分，每注分得獎金2萬5000元。

統計至2月14日為止，大樂透春節加碼的480組100萬元春節大紅包已送出76組、800組春節小紅包則是累計送出104組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為404組和696組，15日晚上開獎的大樂透頭獎保證1億元，同時繼續加開春節大紅包、小紅包獎項。

春節 大樂透 彩券行 台彩 頭獎

