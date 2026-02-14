聽新聞
財神爺情人節上班了！大樂透頭獎一注獨得1.9億元 獎落這縣市
大樂透頭獎開出來了！1.9億元頭獎獎金由1注獨得，賣出頭獎大樂透的彩券行位於高雄市小港區崇文路36號的億來發彩券行。
2月14日開獎的大樂透獎號為01、11、22、35、36、40，特別號28。
大樂透春節加碼的大紅包號：05、08、11、14、19、31、38、39、41，小紅包號號為30。
台彩統計2月14日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出25組，總中獎注數為31注，其中19組為單注中獎，6組為2注均分；本期小紅包開出32組，總中獎注數為43注，其中24組為單注中獎，6組為2注均分，1組為3注均分，1組為4注均分。
活動截至本期為止累積開出大紅包組數為76組，剩餘404組，累積開出小紅包組數為104組，剩餘696組，次期（2月15日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
