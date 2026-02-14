快訊

立院改美台ART恐引川普報復 學者：期待用民意討價還價不切實際

北市彩券行報喜！他買大樂透「對中7注春節大紅包」 爽賺500萬元

財神爺情人節上班了！大樂透頭獎一注獨得1.9億元 獎落這縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

財神爺情人節上班了！大樂透頭獎一注獨得1.9億元 獎落這縣市

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
1.9億元大樂透頭獎由一人獨得。圖／AI生成
1.9億元大樂透頭獎由一人獨得。圖／AI生成

大樂透頭獎開出來了！1.9億元頭獎獎金由1注獨得，賣出頭獎大樂透的彩券行位於高雄市小港區崇文路36號的億來發彩券行。

2月14日開獎的大樂透獎號為01、11、22、35、36、40，特別號28。

大樂透春節加碼的大紅包號：05、08、11、14、19、31、38、39、41，小紅包號號為30。

台彩統計2月14日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出25組，總中獎注數為31注，其中19組為單注中獎，6組為2注均分；本期小紅包開出32組，總中獎注數為43注，其中24組為單注中獎，6組為2注均分，1組為3注均分，1組為4注均分。

活動截至本期為止累積開出大紅包組數為76組，剩餘404組，累積開出小紅包組數為104組，剩餘696組，次期（2月15日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

編輯推薦

紅包 大樂透 頭獎 彩券行 台彩 高雄市

延伸閱讀

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

離婚後首個情人節太火！ 大牙赤裸泡湯眼神渙散 激吻男子遭偷拍

情人節別忘顧健康 愛滋篩檢限定優惠單筆折百

選對人差很大！陳子玄情人節告白老公　甜認「餘生隊友是你」

相關新聞

情人節迎財神！北市彩券行報喜 大樂透買1900元「500萬元入袋」

大樂透春節加碼累計至2月13日，春節大紅包、小紅包獎項的總中獎注數共67注，開出加碼獎項的彩券行共61家。台北市中山區的...

財神爺情人節上班了！大樂透頭獎一注獨得1.9億元 獎落這縣市

大樂透頭獎開出來了！1.9億元頭獎獎金由1注獨得，賣出頭獎大樂透的彩券行位於高雄市小港區崇文路36號的億來發彩券行。

好天氣只到明天！除夕變天 桃園以北降溫、降雨

把握明天最後好天氣！中央氣象署指出，明天仍會是溫暖晴天，但後天的除夕將變天，桃園以北地區會有局部降雨，氣溫也會從明天的2...

預估小年夜國道交通南向是平日1.2倍 9大路段易塞

明日(2/15)為春節連續假期第2日(小年夜)，交通部高公局預估國道交通量為102百萬車公里，為年平均平日 (93百萬車...

1張圖看最新天氣展望 2波冷空氣南下 第2周全台降雨機率增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中及第2周期中至期末各有一波北方冷空...

春節旅遊兩樣情！峴港、富國島包機滿 海外過年取代國旅走春

春節連假向來是國旅旺季，但今年明顯轉向，受物價、飯店房價上漲及長假期影響，不少人精算後決定出國更划算，帶動海外團與包機熱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。