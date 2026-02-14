費用打折難提升…復康巴士共乘率僅3成 衛福部：非萬靈丹

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
復康巴士推動共乘制成效不彰，全台使用率僅約近三成，示意圖。圖／伊甸基金會提供
有身障證明身障者，搭乘復康巴士可按計程車收費打3折，若與另一身障者共乘，可再打66折，不過，因過程需繞道，加上家屬搭乘不易，實際利用率不高。衛福部社家署統計，112年復康巴士共乘率近3成，但要再提升比率有其難度，為避免身障者久候延誤行程，部分縣市政府設定共乘車程要在一定時間內，復康巴士這類「及門運輸」有其限制，發展無障礙大眾運輸才能根本解決問題。

根據社家署最新統計，截至114年底全台復康巴士數量2464輛，相比109年復康巴士數量2207輛成長11.64%；服務人次114年為416萬8489人次，與109年357萬7801人次相比，成長約16.51%，副署長尤詒君說，社家署113年曾進行共乘復康巴士調查，112年服務的384萬4094人次中，共乘人次約103萬3474人次，占總人次比率為26.9%。

尤詒君表示，政府推動共乘，盼透過費率提升身障者搭乘誘因，同時利用公益彩券收入，每年補助地方政府，用於復康巴士車輛購買、司機人事費用等，並設有創新服務補助項目，盼縣市政府優化復康巴士預約系統，讓系統更智慧化，提升媒合效率，她坦言，共乘比率達到近3成，要再往上提升有其難度，主因是需要避免影響乘客權益，共乘路線不可繞得太遠。

台北市曾規定復康巴士2位乘客上車點路程在30分鐘以內，以避免影響乘客權益。尤詒君說，在都會區外的台東、花蓮縣等地，幅員廣大且狹長，復康巴士共乘受限，「共乘雖好，但不是萬靈丹，一定有其限制」，復康巴士是到門口接送身障者的「及門運輸」，角色是補充大眾運輸不足，歸根究底應強化大眾運輸無障礙普及率，才能解決身障者交通需求。

2024年都會地區一般公車中，無障礙巴士占比約74%。尤詒君說，交通部預計在2030年前推動都會地區巴士全面電動化，同時要全面使用無障礙巴士，但偏鄉地區不可能比照市區作法，需另設目標，利用符合地區特色的運輸方式滿足需求。此外，長照身分民眾，近半數有身障證明，若同時有雙方面資格者，可依自身需求，交替使用長照接送服務及復康巴士。

衛福部長照司副司長吳希文說，復康巴士是提供身障者輪椅搭乘設備，提供提供就醫、就業、就學、就養及社會參與所需之交通服務，長照交通接送車輛，僅提供長照對象往反居家至醫療院所就醫、透析治療、復健的交通接送，因應不同失能程度個案移動需求，部分長者非乘坐輪椅，而是使用助行器，因此車輛並為限制需可承載輪椅。

吳希文說，為協助並鼓勵地方政府發展長照智慧運輸服務，衛福部於114年9月公告「長照交通接送公版預約整合服務」研發成果授權，公版系統程式碼可無償授權地方政府使用，並可依需求加值應用，或擴增整合不同服務資源，盼各地方政府使用該網路架構，結合長照、復康巴士等交通接送資源，供民眾預約，提升使用便利性。

巴士 身障者 共乘

